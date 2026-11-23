Mỗi lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay ngư dân không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biển, đảo, mà còn là một niềm tin, một ý chí vững vàng gửi gắm nơi đầu sóng ngọn gió.

Nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân nơi đầu sóng

Thôn Cát Sơn, xã Bến Hải (được sáp nhập từ thôn Bắc Sơn và thôn Nam Sơn) là địa bàn ven biển có nghề đánh bắt thủy, hải sản giữ vai trò sinh kế chủ yếu của người dân, với hơn 95 thuyền có chiều dài trên 6m cùng nhiều phương tiện tham gia khai thác trên biển. Trước yêu cầu siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác IUU nhằm phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, việc đưa các quy định pháp luật đến tận từng cộng đồng ngư dân có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Cán bộ Trạm Biên phòng Bắc Sơn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt) trực tiếp phát tờ rơi, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) cho ngư dân thôn Cát Sơn, xã Bến Hải ngay tại khu vực bến neo đậu tàu thuyền. Ảnh Võ Linh

Tại buổi tuyên truyền ngày 23/11, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Bắc Sơn đã trực tiếp phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi trong quy định phòng, chống khai thác IUU tới bà con nhân dân thôn Cát Sơn. Thông qua hình thức trao đổi gần gũi, dễ hiểu, lực lượng Biên phòng đã giúp ngư dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý, nhận diện rõ các hành vi vi phạm cần tuyệt đối phòng tránh trong quá trình vươn khơi bám biển.

Ông Trần Văn Đại, ngư dân thôn Cát Sơn, xã Bến Hải cho biết: "Bà con ngư dân chúng tôi quanh năm bám biển, nhiều quy định pháp luật mới nếu chỉ đọc văn bản thì rất khó nắm hết. Nhờ các cán bộ Trạm Biên phòng Bắc Sơn xuống tận thôn hướng dẫn cụ thể, giải thích cặn kẽ từng điều nên anh em thuyền viên hiểu rất rõ để chấp hành cho đúng."

Khi mỗi chủ tàu, thuyền viên hiểu đúng và tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hoạt động khai thác hải sản không chỉ bảo đảm an toàn, minh bạch, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững uy tín ngành thủy sản và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con vùng biển.

Điểm tựa niềm tin và cột mốc chủ quyền trên biển

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Trạm Biên phòng Bắc Sơn đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc tới bà con Nhân dân thôn Cát Sơn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự gắn bó máu thịt và trách nhiệm đồng hành của người lính quân hàm xanh đối với Nhân dân khu vực biên giới biển.

Cán bộ Trạm Biên phòng Bắc Sơn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt) trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân thôn Cát Sơn, xã Bến Hải, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đồng hành bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh Võ Linh

Ngư dân Trần Văn Trường, thôn Cát Sơn xúc động kể: “Nhận lá cờ Tổ quốc từ tay bộ đội biên phòng, chúng tôi càng thấy xúc động và tự hào; mỗi chuyến ra khơi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, bà con càng tự nhắc mình phải đánh bắt đúng quy định và cùng bộ đội giữ gìn vùng biển quê hương"

Trên mỗi con tàu rẽ sóng ra khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin, ý chí để ngư dân yên tâm vươn khơi, phát triển kinh tế biển. Đồng thời, hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng ngư dân gắn cờ Tổ quốc lên tàu trước chuyến vươn khơi, người lính quân hàm xanh tiếp thêm điểm tựa tinh thần để mỗi con tàu vừa tuân thủ pháp luật khai thác thủy sản vừa là một "cột mốc sống" nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh Võ Linh

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Trung tá Nguyễn Viết An cho biết: Công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn đời sống và dễ hiểu đối với từng chủ tàu, thuyền viên. Việc kết hợp phổ biến pháp luật với trao tặng cờ Tổ quốc là hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chung tay phát triển nghề cá bền vững và phát huy sức mạnh của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo."

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, khi công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai bài bản, sát thực tiễn và gắn liền với những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố. Từ những buổi tuyên truyền trách nhiệm và những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân thôn Cát Sơn, niềm tin của Nhân dân vùng biển đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục được bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hơn 3000 lá cờ Tổ quốc – Điểm tựa vươn khơi bám biển Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã trao tặng bà con ngư dân đi biển hơn 3000 lá cờ Tổ quốc. Mỗi lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay ngư dân không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biển, đảo, mà còn là một niềm tin, một ý chí vững vàng gửi gắm nơi đầu sóng ngọn gió. Trên mỗi con tàu vươn khơi, sắc đỏ sao vàng tung bay tiếp thêm nghị lực để ngư dân yên tâm bám biển, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), phát triển nghề cá bền vững và cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.