Trao tặng 39 xe lăn cho người khuyết tật phường Liên Chiểu

Đại diện thân nhân người khuyết tật phường Liên Chiểu nhận xe lăn sáng 3/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Mỗi xe lăn trị giá hơn 2 triệu đồng, hỗ trợ người khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Số xe này thuộc dự án viện trợ 440 xe lăn do tổ chức Giving It Back to Kids (Mỹ) tài trợ, triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, trong 15 năm qua, bên cạnh hoạt động hỗ trợ xe lăn, hội triển khai nhiều chương trình, dự án đồng hành, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp hàng trăm em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.