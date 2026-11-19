Đây là hoạt động thuộc chương trình “Máy tính cho em”, do Đồn Biên phòng Tân Tiến kết nối với Techcombank hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Các bộ máy tính được kiểm tra kỹ thuật, lắp đặt, kết nối và vận hành thử trước khi bàn giao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Bà Ngô Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Huân (giữa), đại diện lãnh đạo nhà trường tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng 35 bộ máy tính từ các đơn vị.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Thiếu tá Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến, nhấn mạnh, công tác giáo dục, chăm lo học sinh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, thầy cô giáo mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang.

Thiếu tá Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến, cảm ơn Ngân hàng Techcombank đã đồng hành, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ giáo dục tại địa phương.

Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”...

Việc trao tặng 35 bộ máy tính lần này góp phần cải thiện điều kiện học tập, thực hành tin học, giúp học sinh tiếp cận các nguồn học liệu số, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ. Đồng thời hỗ trợ giáo viên khai thác thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Bùi Đăng Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Techcombank, cho biết từ đầu năm đến nay, chương trình “Máy tính cho em” của ngân hàng đã trao tặng 500 bộ máy tính cho các trường học trên cả nước.

Lãnh đạo Trường THCS và THPT Nguyễn Huân trao bảng tri ân tấm lòng vàng của đơn vị tài trợ.

Dịp này, Đồn Biên phòng Tân Tiến cũng thông tin về kế hoạch tổ chức kết nghĩa với Trường THCS và THPT Nguyễn Huân, hướng đến triển khai nhiều hoạt động phối hợp trong giáo dục, đào tạo; tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và hình ảnh Bộ đội Biên phòng.

Đây sẽ là cơ sở để mối quan hệ giữa đơn vị và nhà trường tiếp tục được duy trì, mở rộng bằng những hoạt động thiết thực, gắn công tác giáo dục với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

35 bộ máy tính được bàn giao cho Trường THCS và THPT Nguyễn Huân, bổ sung thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động trao tặng máy tính thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng và doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục địa phương; góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Biên phòng với cấp uỷ, chính quyền, nhà trường và Nhân dân, cùng chăm lo thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết trên địa bàn./.