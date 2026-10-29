Xã Thăng Phú trao tặng 25 xe lăn cho người khuyết tật.

Thông qua vận động các nguồn lực, chương trình đã trao tặng 25 xe lăn và 25 suất quà, với tổng kinh phí 47 triệu đồng. Trong đó, xã Thăng Phú nhận 19 xe lăn và 19 suất quà; xã Đồng Dương nhận 6 xe lăn và 6 suất quà.Hoạt động góp phần hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện hơn trong đi lại, sinh hoạt hằng ngày, đồng thời động viên tinh thần, tạo điều kiện để các đối tượng hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo, từ thiện và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.