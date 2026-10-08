Trao tặng 200 bồn chứa nước cho người dân xã Khánh Lâm

Tham gia đoàn trao tặng, đại diện Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch và Cơ sở dữ liệu; bà Lê Hoàng Lan, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Đại diện các đơn vị trao tặng bồn chứa nước cho người dân xã Khánh Lâm.

Chương trình nhằm hỗ trợ các hộ dân chủ động tích trữ nước sạch, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong bối cảnh thời tiết cực đoan, El Nino và biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Tại chương trình, 200 bồn chứa nước được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động góp phần nâng cao khả năng dự trữ, sử dụng nguồn nước an toàn, giúp người dân chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nước, hạn chế những tác động đến đời sống và sinh hoạt khi nguồn nước ngọt khan hiếm.

Người dân xã Khánh Lâm phấn khởi nhận bồn chứa nước được hỗ trợ.

Việc hỗ trợ bồn chứa nước không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng tiết kiệm, bảo vệ và dự trữ nguồn nước; chủ động thích ứng với những diễn biến bất thường của thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã Khánh Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Tổ chức UNICEF và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau.

Sự đồng hành của các đơn vị góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với 200 bồn chứa nước được trao tặng, các hộ dân xã Khánh Lâm có thêm điều kiện dự trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt, qua đó chủ động hơn trong ứng phó với nguy cơ thiếu nước vào mùa khô.