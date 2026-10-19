Trao tặng 200 bộ áo dài cho nữ sinh Trường THPT Thái Phiên

Câu lạc bộ Di sản Áo dài thành phố Đà Nẵng trao tặng áo dài trắng cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Thái Phiên. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Mang thông điệp “Trao áo dài, gửi yêu thương, tiếp nối di sản Việt”, chương trình đã trao 200 bộ áo dài trắng cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Thái Phiên.

Theo đại diện Ban tổ chức, những bộ áo dài được trao tặng là món quà ý nghĩa, giúp các nữ sinh tự tin đến trường, tiếp thêm động lực để các em an tâm học tập.

Cạnh đó, chương trình “Nếp áo thanh xuân” còn là không gian chia sẻ giá trị di sản áo dài trong đời sống người Việt, đồng thời là nhịp cầu kết nối các thế hệ, khơi dậy tình yêu áo dài cùng ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.