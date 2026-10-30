Trao tặng 2 nhà tình nghĩa tại xã Mường Luân

Hội đã trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên Lò Văn Tương và hộ bà Lò Thị Biển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Mường Luân. Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời mong muốn hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hai nhà tình nghĩa được khởi công từ tháng 11/2025, mỗi căn nhà có diện tích 70m­2, kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng do Công ty TNHH Duyên Hùng hỗ trợ.

Hội Cựu chiến tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa cho hội viên Lò Văn Tương.

Hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Hội Cựu chiến binh trong công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, xây dựng Hội Cựu chiến binh ngày càng đoàn kết, gắn bó và phát triển.