Trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở
Nằm trong chương trình Dân vận về với đồng bào dân tộc, sáng 20-9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai do Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp Thành đoàn Đồng Nai, xã Bù Gia Mập và các nhà tài trợ, mạnh thường quân tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ dân tộc thiểu số khó khăn ở xã Bù Gia Mập.
Dự buổi bàn giao nhà có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Đồng Nai; Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và các đại biểu.
Trong chương trình, đoàn đã đến dự khánh thành và bàn giao 2 căn nhà trao tặng cho gia đình ông Điểu Bên và hộ bà Thị Đắc, qua đó giúp họ có nơi ở ổn định để “an cư lạc nghiệp”.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết: Khánh thành và bàn giao nhà tặng hộ khó khăn về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số vừa giúp họ có nhà ở ổn định, vừa tiếp tục củng cố, gắn kết tình quân - dân, nhất là mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Công tác dân vận (15-10-1930 - 15-10-2026) của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202609/trao-tang-2-can-nha-dai-doan-ket-cho-dong-bao-dan-toc-kho-khan-ve-nha-o-2f87b88/