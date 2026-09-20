Trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ trao quyết định tặng nhà cho 2 hộ khó khăn về nhà ở. Ảnh: Minh Tiến

Dự buổi bàn giao nhà có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Đồng Nai; Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và các đại biểu.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà cho 2 hộ trong lễ bàn giao nhà. Ảnh: Minh Tiến

Trong chương trình, đoàn đã đến dự khánh thành và bàn giao 2 căn nhà trao tặng cho gia đình ông Điểu Bên và hộ bà Thị Đắc, qua đó giúp họ có nơi ở ổn định để “an cư lạc nghiệp”.

Lãnh đạo xã Bù Gia Mập trao quà cho 2 hộ được tặng nhà. Ảnh: Minh Tiến

Dịp này, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà cho các hộ dân khó khăn xã Bù Gia Mập. Ảnh: Minh Tiến

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết: Khánh thành và bàn giao nhà tặng hộ khó khăn về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số vừa giúp họ có nhà ở ổn định, vừa tiếp tục củng cố, gắn kết tình quân - dân, nhất là mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Công tác dân vận (15-10-1930 - 15-10-2026) của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026.