Trao tặng 150 áo phao và dụng cụ cứu sinh cho người dân ven sông Mã

Toàn cảnh hội nghị.

Đây là hai địa phương có các thôn Thành Tân (xã Cẩm Thạch) và Chòm Mót (xã Quý Lương) nằm biệt lập bên tả sông Mã. Hằng ngày, người dân và học sinh tại đây chỉ có thể đi làm, đi học và giao lưu với bên ngoài bằng cách qua sông bằng đò, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 150 áo phao, dụng cụ cứu sinh cho các hộ dân có phương tiện thủy, người thường xuyên tham gia giao thông đường thủy và học sinh tại hai thôn. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; hướng dẫn kỹ năng lên, xuống đò an toàn, cách sử dụng áo phao và dụng cụ cứu sinh khi qua sông.

Tặng áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh và người dân thôn Chòm Mót, xã Quý Lương.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh của người dân và học sinh mỗi khi tham gia giao thông đường thủy, qua đó chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.