Trao tặng 15 thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang

Tổ chức VinaCapital Foundation trao tặng 15 trang thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang. Ảnh: NGỌC VY

Các thiết bị được trao tặng đợt này gồm: 1 monitor sản khoa, 1 máy đo nhịp tim thai bằng sóng siêu âm, 2 máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu, 1 bộ đặt nội khí quản, 2 cân điện tử có thước đo chiều cao, 2 máy hút dịch, 5 túi đựng oxy 42 lít và 1 đèn soi tĩnh mạch. Việc bổ sung hệ thống thiết bị này giúp nâng cao năng lực theo dõi, chăm sóc và cấp cứu cho bà mẹ, trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ ngay tại cơ sở y tế địa phương.

Thử nghiệm theo dõi tim thai bằng Monitor sản khoa cho thai phụ. Ảnh: NGỌC VY

Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang là cơ sở y tế quan trọng phục vụ nhân dân khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng. Đây là địa bàn có địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức VinaCapital Foundation trao quà Trung thu cho bệnh nhân nhi tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang. Ảnh: NGỌC VY

Dịp này, Tổ chức VinaCapital Foundation trao 30 suất quà trung thu cho các bệnh nhân nhi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang.