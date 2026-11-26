Đại biểu trao học bổng cho học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường TH&THCS trên địa bàn xã.

Những suất học bổng là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của những người con xa quê đối với thế hệ trẻ tại quê nhà. Đồng thời, chương trình cũng ghi nhận vai trò kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia trong việc vận động các nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi suất học bổng còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện và từng bước hiện thực hóa những ước mơ tốt đẹp.