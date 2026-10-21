Trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Điền

Trao 100 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn xã Thăng Điền.

Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ phi dự án “Tài trợ chương trình học bổng cho các em học sinh tại thành phố Đà Nẵng trong năm học 2026-2027”, được Sở Tài chính TP Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 609/QĐ-STC ngày 11-9-2026. Phi dự án có tổng kinh phí 300 triệu đồng (tương đương 11.920 USD), do Tổ chức COV tài trợ, dành trao 300 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại các xã, phường Hòa Cường, Thăng Trường, Thăng An và Thăng Điền. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tại xã Thăng Điền, 100 suất học bổng được trao cho 50 học sinh tiểu học và 50 học sinh THCS. Chương trình góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời thúc đẩy công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.