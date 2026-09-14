Trao tặng 1.650 cuốn sách tiếp nối tinh thần tự học của Giáo sư Trần Huy Liệu

Ngày 14/9, tại Trường THCS Trần Huy Liệu (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp với gia đình Giáo sư - Viện sĩ Trần Huy Liệu trao tặng 1.650 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với gia đình Giáo sư - Viện sĩ Trần Huy Liệu trao tặng 1.650 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường.

Món quà được trao trong thời điểm địa phương đang chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Viện sĩ Trần Huy Liệu, người con của quê hương Vụ Bản. Những cuốn sách vì thế không chỉ bổ sung nguồn học liệu cho nhà trường mà còn mang ý nghĩa kết nối giữa truyền thống tự học với hành trình tiếp nhận tri thức của các thế hệ học sinh hôm nay.

Tại buổi trao tặng, ông Trần Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản đánh giá những cuốn sách NXBGDVN trao tặng là nguồn học liệu thiết thực đối với nhà trường, đặc biệt là sách tham khảo dành cho giáo viên và học sinh.

Theo ông Hoan, bên cạnh hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy, nguồn sách mới sẽ giúp học sinh mở rộng kiến thức, chủ động tìm tòi, hình thành và duy trì thói quen tự học, tự nghiên cứu. “Tinh thần tự học ấy cũng là một giá trị gắn với tên tuổi Viện sĩ Trần Huy Liệu”, ông Hoan nói.

Đại diện NXBGDVN, ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc cho biết, với vai trò là đơn vị xuất bản giáo dục, NXBGDVN không chỉ cung cấp sách giáo khoa mà còn phát triển nhiều loại học liệu, sách tham khảo và tài liệu hỗ trợ dạy học. Hoạt động trao tặng sách tới các trường học được thực hiện nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc, bổ sung nguồn học liệu và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chia sẻ tại lễ trao tặng sách.

Đón nhận món quà, bà Phạm Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu cho rằng, sách là món quà có giá trị lâu dài, không chỉ phục vụ một năm học mà còn có thể được nhiều thế hệ học sinh sử dụng. Mỗi cuốn sách, mỗi trang đọc mở ra một hướng tiếp cận mới, giúp học sinh hình thành khả năng tự học, khám phá và chủ động tiếp nhận kiến thức.

Em Bùi Quốc Vượng, học sinh lớp 7A2, chia sẻ niềm vui khi thư viện nhà trường có thêm những đầu sách mới. Theo em, sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp học sinh hiểu thêm về cuộc sống, nuôi dưỡng tình yêu với con người và quê hương.

Trường THCS Trần Huy Liệu tiền thân là Trường Năng khiếu Vụ Bản, thành lập năm 1993. Năm 1996, trường chuyển về trung tâm huyện và đến năm 1997 được đổi tên thành Trường THCS Trần Huy Liệu. Đây là trường THCS chất lượng cao, có truyền thống dạy và học của địa phương.

Năm học 2025-2026, trường có 16 lớp với 661 học sinh, đội ngũ 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí nhóm dẫn đầu giáo dục THCS của tỉnh Ninh Bình, đồng thời xây dựng môi trường học tập trong đó năng lực tự học, tự khám phá của học sinh được chú trọng.