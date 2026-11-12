Trao sổ tiết kiệm 700 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện LPBank cùng lãnh đạo phường Hà Giang 1 trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Thị Xìu.

Sổ tiết kiệm được trích từ nguồn Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Quỹ Thiện Tâm và LPBank tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

Việc trao tặng sổ tiết kiệm có giá trị thiết thực, góp phần giúp Mẹ có thêm nguồn tài chính bảo đảm cuộc sống, đồng thời thể hiện sự trân trọng, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.