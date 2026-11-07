Trao sinh kế, vun đắp nghĩa tình cộng đồng

Không chỉ là sự trợ giúp về vật chất, mỗi món quà còn gửi gắm tinh thần tương thân tương ái, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Tiếp sức cho người có hoàn cảnh khó khăn

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Dương Thị Thu Hà (thôn Giao Tất, xã Thuận An) khi nhận chiếc máy may trị giá 12 triệu đồng. Với chị, món quà không chỉ là phương tiện lao động giúp tiếp tục làm nghề mà còn có thêm thu nhập ngay tại nhà.

Từng làm việc tại một công ty may, nhưng do mắc bệnh xương khớp kéo dài, hai đầu gối biến dạng, các khớp xương thoái hóa, chị Dương Thị Thu Hà không còn đủ sức khỏe để đứng lâu, đi lại nhiều hay khuân vác nặng. Phải nghỉ việc, nguồn thu nhập của chị chủ yếu trông vào vài sào ruộng.

Trước đây, chị sử dụng máy may đạp chân thủ công, vừa tốn sức, năng suất lại thấp. Nay có máy may điện, chị có thể nhận hàng từ các cơ sở, hộ kinh doanh trong làng về làm, phù hợp với sức khỏe và chủ động hơn trong công việc.

Chị Dương Thị Thu Hà (thôn Giao Tất, xã Thuận An) được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận An hỗ trợ máy may để ổn định cuộc sống và tăng thêm thu nhập. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Giao Tất Dương Thị Duyên, qua rà soát hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với Chi hội Phụ nữ đề xuất hỗ trợ chị Dương Thị Thu Hà máy may để tạo sinh kế phù hợp.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, một trường hợp mẹ đơn thân trong thôn Giao Tất, cũng được hỗ trợ máy làm đất mini. Có máy, bà Nguyễn Thị Tuyết chủ động hơn trong sản xuất, tiết kiệm sức lao động và có điều kiện tăng số vụ trồng rau phục vụ thị trường.

Trong khi đó, tại tổ dân phố Đức Giang 2 (phường Việt Hưng), bà Nguyễn Thị Bạch Quỳnh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng xe máy. Phương tiện mới giúp bà Quỳnh thuận tiện hơn trong đi lại, mở thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập. Với bà, món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để gia đình nỗ lực vươn lên.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện sinh kế, các địa phương còn quan tâm đến nhu cầu nhà ở, học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân. Tại xã Đan Phượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trao 8 xe máy điện và 3 máy tính cho các gia đình cần trợ giúp.

Điểm chung của những món quà đó là được trao đi từ sự thấu hiểu, giúp người nhận có điều kiện tự lao động, từng bước ổn định cuộc sống thay vì chỉ trông chờ vào trợ giúp trước mắt.

Chung tay chăm lo, vun đắp cộng đồng nghĩa tình

Để sự hỗ trợ không dừng lại ở những trường hợp riêng lẻ, các địa phương trên địa bàn thành phố đang chú trọng huy động nguồn lực, xây dựng những cách làm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tại phường Việt Hưng, trong 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng, chi trên 575 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động, gia đình chính sách và các trường hợp cần giúp đỡ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang cho biết, phường hiện có 26 hộ cận nghèo và Mặt trận phường sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, phường đang xây dựng mô hình “Gian hàng sẻ chia”, dự kiến ra mắt ngày 18-11 tới, huy động các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp hàng hóa thiết yếu. Các hộ khó khăn được cấp thẻ, hằng tháng đến gian hàng nhận một mặt hàng phù hợp với nhu cầu. Mô hình không chỉ hỗ trợ các hộ cận nghèo mà hướng tới tất cả những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tạo thêm một địa chỉ sẻ chia thường xuyên trong cộng đồng.

Còn tại xã Thuận An, công tác hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai trên cơ sở rà soát từng trường hợp, nắm bắt nhu cầu thực tế để đề ra giải pháp hiệu quả nhất. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò kết nối, huy động doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường cho biết, địa phương đặt mục tiêu giữ vững thành quả không còn hộ nghèo, đồng thời quan tâm hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hạn chế nguy cơ tái nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, từ sau chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2025, đến tháng 10-2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng, cấp xã, phường trên 126 tỷ đồng. Nguồn lực này đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ khó khăn.

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô không chỉ thể hiện qua những thành tựu kinh tế, công trình hiện đại mà còn ở chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự quan tâm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những phương tiện sinh kế được trao đúng nhu cầu đến các mô hình hỗ trợ thường xuyên, mỗi việc làm thiết thực đều góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội có thêm điểm tựa để vươn lên, kết nối cộng đồng, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình.