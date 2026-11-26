Xã Quế Sơn Trung trao 70 con bò giống.

Theo đó, mỗi hộ được nhận 2 con bò giống để phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng, người dân đối ứng hơn 500 triệu đồng. Đối tượng thụ hưởng ưu tiên là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người có công với cách mạng. Cùng với hỗ trợ con giống, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, trong 5 năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Lộc – đơn vị chủ trì liên kết – sẽ hỗ trợ 30% chi phí lai tạo giống, góp phần nâng cao chất lượng đàn bò.

Thông qua việc kết hợp hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật và liên kết sản xuất, xã Quế Sơn Trung kỳ vọng hình thành hướng chăn nuôi ổn định, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.