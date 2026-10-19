Trao sinh kế sát với từng hoàn cảnh

Tạo động lực vươn lên

Mỗi sáng, bà Lý Hồng Hạnh (ngụ phường Bà Rịa, TPHCM) dắt chiếc xe máy chở nhiều hàng hóa ra khỏi nhà. Nhiều năm qua, hàng ngày, bà phải chạy xe hơn 10km để lấy hàng và giao mắm ruốc cho tiểu thương ở các chợ Phước Tỉnh, Long Hải.

Chiếc xe máy cũ theo bà nhiều năm đã trở nên "già nua", nhiều lần hư sên, tắt máy giữa chừng, khiến bà gặp nhiều khó khăn trong công việc. Biết hoàn cảnh của bà Hạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng bà chiếc xe máy. Hơn 3 tháng có phương tiện mưu sinh mới, bà Hạnh thấy an tâm khi chở hàng đi giao, công việc cũng nhờ đó thuận lợi hơn đáng kể.

Chị Lê Thị Bích Tuyền (bên trái) trong căn nhà được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông, TPHCM và nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cũng được tặng phương tiện sinh kế là chiếc xe máy, chị Lê Thị Bích Thuận (ngụ phường Bình Đông, TPHCM), nhận đưa đón học sinh gần nhà đi học hoặc nhận chở khách, đi mua đồ giúp... "Từ ngày có chiếc xe, tôi có việc làm ổn định, gia đình có thêm thu nhập", chị Thuận bày tỏ.

Nếu phương tiện sinh kế giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tăng thu nhập, ổn định cuộc sống thì những phần học bổng đã nâng bước nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vào giảng đường đại học.

Đậu vào ngành Y khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, em Võ Đình Minh Triết (xã Đất Đỏ, TPHCM) vui mừng vì ước mơ sắp thành hiện thực. Thế nhưng, đúng lúc chuẩn bị nhập học, cha em bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, phải cấp cứu với chi phí gần 70 triệu đồng.

Ngoài số tiền ít ỏi dành dụm cho con đi học, mẹ Triết còn phải vay mượn thêm mới đủ lo viện phí cho cha em. Học phí học kỳ đầu của Triết dự kiến hơn 40 triệu đồng, thương con ham học, mẹ Triết xoay xở các nơi nhưng vẫn chưa đủ tiền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ, Quỹ từ thiện Cô Sáu (xã Đất Đỏ) đã hỗ trợ Triết 10 triệu đồng để em kịp nhập học. “Với em, đây là khoản tiếp sức thiết thực và đúng lúc”, Minh Triết chia sẻ.

Vơi bớt nhọc nhằn

Thời gian qua, từ sự chung sức của nhiều tấm lòng, những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa đã được xây, sửa khang trang. Khi căn nhà đã xuống cấp của gia đình chị Lê Thị Bích Tuyền, ngụ hẻm 2805 Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa, bà con trong con hẻm nhỏ ai cũng mừng cho chị.

Nhớ lại khoảng thời gian hơn 15 năm thường xuyên phải thức giấc nửa đêm để tát nước, chị Tuyền bùi ngùi: “Ngày trước, cứ mưa hay thủy triều lên là nhà tôi lại ngập nước đến qua đầu gối. Sau khi đưa 2 đứa nhỏ lên căn gác đã mục và kê đồ đạc lên cao, vợ chồng tôi phải ngồi canh để tát nước. Giờ thì đã thoát cảnh tát nước đêm khuya rồi!".

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thành phố còn hơn 3.600 hộ nghèo, với gần 10.120 người; hơn 12.760 hộ cận nghèo, với gần 50.000 người cần được tiếp sức. Để trợ sức cho những hoàn cảnh khó khăn, Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã kết nối nguồn lực, chăm lo thiết thực nhu cầu người nghèo đang cần. Năm 2026, thành phố phấn đấu vận động 100 tỷ đồng và tập trung trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, từ 17-10 đến 18-11.

Theo bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông, công tác giảm nghèo được phường triển khai theo hướng xác định cụ thể hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ dân, từ đó xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp. Địa phương hiện còn 134 hộ cận nghèo.

“Chúng tôi có 30 tổ trợ sức để rà soát, xác định đúng đối tượng và xây dựng lộ trình giảm nghèo hàng năm. Qua đó, những chính sách hỗ trợ có thể đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế, giúp người dân từng bước cải thiện điều kiện sống”, bà Thu Trang cho biết.

Chung niềm vui như gia đình chị Tuyền, bà Nguyễn Thị Hà (xã Long Điền, TPHCM), hạnh phúc khi được hỗ trợ sửa lại căn nhà xuống cấp. Bà Hà làm nghề tự do, chồng làm bảo vệ, thu nhập bấp bênh nên không dám mơ đến chuyện sửa lại căn nhà. Số tiền kiếm được phải trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men cho người con lớn mắc chứng rối loạn thần kinh và lo việc học cho ba người con khác.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Hà, cán bộ Mặt trận xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Long Điền vận động nguồn lực hỗ trợ. Từ sự kết nối với các nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền hỗ trợ 80 triệu đồng, giúp gia đình bà Hà có điều kiện sửa chữa nhà ở.