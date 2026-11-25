Nhờ triển khai nhiều giải pháp, số hộ nghèo trên địa bàn giảm qua từng năm. Đầu năm 2026, toàn phường Phong Điền còn 48 hộ nghèo, đến nay đã giảm hơn 20 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Infographic về Trao sinh kế, mở hướng làm ăn cho người dân phường Phong Điền: