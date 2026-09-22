Trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ vùng biên A Lưới thoát nghèo

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế trao quà cho các phụ nữ xã A Lưới 5. Ảnh: N.Minh

Ngày 22.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã A Lưới 5.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 110 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt và quà) cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 6 mô hình sinh kế gồm 6 cặp lợn giống cũng được trao cho cho các gia đình hộ nghèo nhằm hỗ trợ chị em chăn nuôi để cải thiện kinh tế.

Nguồn kinh phí 130 triệu đồng cho chương trình được trích từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, các mạnh thường quân và sự đồng hành của các cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế cho biết, thông qua những hỗ trợ này, Hội mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng giúp các phụ nữ đưa lợn giống về nhà. Ảnh: N.Minh

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế, hỗ trợ phụ nữ vùng biên không chỉ dừng ở trao quà, con giống mà hướng đến đồng hành lâu dài, giúp chị em phát triển sinh kế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chương trình cũng tăng cường gắn kết giữa tổ chức Hội, Bộ đội Biên phòng với hội viên, người dân, đồng thời huy động thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Đây là hành trình cần sự kiên trì, gắn bó lâu dài và sẻ chia.

Từ năm 2018, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Những năm qua, chương trình được các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng tại nhiều địa phương hưởng ứng, triển khai với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ vùng cao biên giới một cách thiết thực.