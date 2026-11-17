Học viên tham gia lớp học nghề tại xã biên giới Ia Pnôn.

Học nghề để làm tốt hơn

Ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1969, thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành khóa học “Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò” năm 2026. Gia đình 6 người, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 1ha lúa cùng đàn bò, heo. Trước đây, do chưa nắm vững kiến thức khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi nên hiệu quả sản xuất chưa cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Là hộ có thu nhập thấp tại địa phương, ông Sáu được tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quá trình học, ông được hỗ trợ chi phí, thực hành với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm.

Những kiến thức tiếp thu từ khóa học được ông từng bước đưa vào sản xuất. Hiện gia đình duy trì nuôi 4 con bò và 3 con heo nái.

Với ông, lớp học không chỉ bổ sung kiến thức mà còn mở ra hướng đi thiết thực trong sản xuất. Từ cách chăm sóc, phòng bệnh đến việc chủ động hơn trong chăn nuôi, những điều được học giúp ông có thêm cơ sở để nâng cao hiệu quả đàn vật nuôi đang có.

Ông Sáu cũng mong muốn, trong thời gian tới có thể tiếp cận thêm nguồn vốn vay để mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Tại xã biên giới Ia Pnôn, việc đào tạo nghề cũng được địa phương xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Năm 2026, xã đặt hàng các đơn vị tổ chức 2 lớp dạy nghề dưới 3 tháng cho 60 học viên, gồm lớp trồng điều với 30 học viên, thời gian đào tạo 1,5 tháng tại làng Chan và lớp trồng, chăm sóc, khai thác cao su với 30 học viên, thời gian đào tạo 2 tháng tại làng Bua. Tổng kinh phí thực hiện 250 triệu đồng từ ngân sách tỉnh bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Theo ông Phạm Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, các lớp học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho lao động nông thôn, phù hợp với nhu cầu của người lao động và điều kiện sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Địa phương ưu tiên lao động thuộc đối tượng của Chương trình, lao động người dân tộc thiểu số và lao động tại địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Nội dung đào tạo hướng đến việc giúp người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng thông minh, hữu cơ, xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điểm quan trọng là đào tạo nghề được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với sinh kế. Người dân học nghề để áp dụng vào chính công việc đang làm, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm thu nhập và có thêm cơ hội việc làm.

Để chính sách đến đúng nhu cầu

Học viên tham gia lớp nghề may công nghiệp tại xã Canh Vinh.

Ở xã Canh Vinh, đào tạo nghề cũng được triển khai theo hướng sát với nhu cầu của người dân và thị trường lao động. Ông Vũ Trọng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, cho biết địa phương quan tâm huy động, lồng ghép các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế.

Năm 2026, xã phối hợp tổ chức 3 lớp đào tạo nghề gồm điện dân dụng, may công nghiệp và hướng dẫn viên du lịch, với 72 học viên, tổng kinh phí hơn 309 triệu đồng.

Với người dân, những lớp học này tạo cơ hội tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao tay nghề. Sau đào tạo, người học có thể tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, chính sách hướng tới giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống.

“Điều quan trọng nhất là đào tạo nghề không chỉ giúp người dân có thêm một nghề, mà còn giúp họ thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên phát triển kinh tế”, ông Tiến chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Canh Vinh, để chính sách phát huy hiệu quả, đào tạo nghề phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất, trình độ tiếp thu và khả năng tìm kiếm việc làm của người dân.

Vì vậy, địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo thiết thực, ưu tiên những nghề gắn với lợi thế địa phương như chăn nuôi, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch cộng đồng; đồng thời chú trọng những ngành nghề doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, như may công nghiệp.

Các lớp học cũng được định hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, hướng dẫn trực quan để người học dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng vào công việc, sản xuất. Mục tiêu không dừng ở việc hoàn thành một khóa học hay có chứng chỉ nghề, mà quan trọng hơn là người dân thực sự làm được nghề, tạo ra thu nhập và từng bước cải thiện cuộc sống.

Với những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng biên giới, việc ưu tiên nguồn lực cho đào tạo nghề và tạo sinh kế có ý nghĩa thiết thực. Khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện từng địa phương, nguồn vốn hỗ trợ không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm năng lực để họ tự phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.