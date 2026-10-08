Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, chiều 10/8, Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ phối hợp tổ chức trao 12 mô hình sinh kế bò cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bê giống trị giá 12 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 144 triệu đồng. Đây là nguồn được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, nhằm hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để triển khai đợt hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác rà soát đối tượng, xây dựng hồ sơ, kiểm tra chuồng trại, khả năng chăn nuôi của từng gia đình. Xã cũng chủ động tìm kiếm nhà cung ứng giống uy tín để lựa chọn bê giống chất lượng, được tiêm phòng đầy đủ, khỏe mạnh.

Bà Lê Thị Loan ở thôn Thạch Mỹ xúc động: “Được hỗ trợ con bê giống, gia đình tôi có thêm động lực để vươn lên. Thời gian tới, gia đình sẽ chăm sóc thật tốt, cố gắng nuôi bê nhanh lớn, không bị dịch bệnh, sớm sinh sản; từng bước tích lũy tài sản và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Phụ Hoàng Thị Quỳnh Oanh nhấn mạnh: “Trao sinh kế chỉ là bước khởi đầu nên MTTQ, các đoàn thể, thôn xóm phải tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, theo dõi để nguồn lực đến đúng nơi, duy trì tốt, phát huy hiệu quả. Mỗi hộ được hỗ trợ cũng cần chủ động chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi, biến sự hỗ trợ thành động lực vươn lên để sớm thoát nghèo".