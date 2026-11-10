Trao quyết định tuyển dụng công chức diện nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2026

Hội nghị trao quyết định tuyển dụng công chức thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Công chức trúng tuyển dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức diện nguồn nhân lực chất lượng cao đối với 7 công chức, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1; Hà Phương Thảo, kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 3; Lê Hiền Mai, kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 4; Vũ Đoàn Khánh Huyền, kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 6, Sở Công Thương; Lò Thảo Vi, chuyên viên về công tác lãnh sự, Phòng Ngoại vụ và Biên giới, Sở Ngoại vụ; Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên về việc làm, Phòng Người có công và Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ; Phan Đức Mạnh, chuyên viên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, phường Tô Hiệu.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quyết định tuyển dụng cho các công chức trúng truyển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các công chức trúng tuyển.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chúc mừng tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chúc mừng các công chức trúng tuyển và các cơ quan, đơn vị tiếp nhận. Đồng chí đề nghị các công chức phát huy năng lực, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, trọng dụng của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên, phát triển trong công tác. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp công chức mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường.

Đại diện công chức được tuyển dụng phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các công chức trúng tuyển bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, cam kết không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ gìn đạo đức công vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.