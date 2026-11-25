Sáng 25-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác đã đến nhà riêng của ông Phạm Sáng (cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; thường trú số 460 đường Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang) và ông Nguyễn Duy An (thường trú tại Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) để thăm hỏi, chia buồn và trao Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho 2 ông.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phạm Sáng. Ảnh: N.V

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Nguyễn Duy An. Ảnh: THÁI THỊNH

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã trang trọng trao Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thân nhân 2 ông.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 2 ông và khẳng định, sự hy sinh của 2 ông là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân, đơn vị và xã hội. Trong thời khắc nguy hiểm, ông Nguyễn Duy An đã không quản hiểm nguy, lao xuống biển cứu người gặp nạn; ông Phạm Sáng cùng đồng đội cũng lập tức có mặt ứng cứu, chống chọi với sóng lớn để giành lại sự sống cho người dân. Hành động dũng cảm quên mình của 2 ông là tấm gương cao đẹp của lòng dũng cảm, tình yêu thương con người và tinh thần vì cộng đồng. Huân chương Dũng cảm do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truy tặng chính là sự ghi nhận trân trọng nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với 2 ông.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm và chia buồn cùng gia đình ông Phạm Sáng. Ảnh: N.V

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông Nguyễn Duy An. Ảnh: THÁI THỊNH

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng mong gia đình 2 ông sớm vượt qua nỗi đau. Đồng thời, yêu cầu chính quyền 2 địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với thân nhân của ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An; thường xuyên quan tâm, đồng hành, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện gia đình 2 ông đã bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm kịp thời, động viên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đoàn thể, chính quyền và người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng chia buồn cùng thân quyến của ông Phạm Sáng. Ảnh: N.V

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Duy An. Ảnh: THÁI THỊNH

Như Báo Khánh Hòa đã đưa tin, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), trong điều kiện biển động, sóng lớn, phát hiện một phụ nữ bị đuối nước, ông Nguyễn Duy An đã không quản hiểm nguy, lao xuống biển cứu người. Trong quá trình cứu, ông An cũng rơi vào tình trạng bị đuối nước. Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng ra ứng cứu, đưa được 2 người vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong; ông Phạm Sáng bị kiệt sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận hành động dũng cảm quên mình của 2 ông, ngày 24-11-2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 2023/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An vì có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển.

Trước đó, ngày 22-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã ký Quyết định số 4139 truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 2 ông do có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.