Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ đăng ký. Trải qua các vòng thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, có 1.600 thí sinh đã trúng tuyển.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã công bố và trao quyết định đợt 1 cho 732 nhà giáo. Trong đó có 2 nhà giáo được tuyển dụng làm giáo viên dạy môn chuyên tại trường THPT Chuyên Lam Sơn, 192 giáo viên mầm non, 240 giáo viên tiểu học và 298 giáo viên trung học cơ sở.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các nhà giáo được tuyển dụng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế đề nghị các thầy, cô giáo tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nuôi dưỡng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đồng thời, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ; góp phần xây dựng tập thể nhà trường, thực hiện những mục tiêu giáo dục của địa phương và đóng góp vào sự phát triển của ngành.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quyết định tiếp nhận cho các nhà giáo.

Đây là kỳ tuyển dụng giáo viên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung đội ngũ nhà giáo góp phần đáp ứng nhu cầu giảng dạy, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.