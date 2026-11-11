Trao quyết định sĩ quan biệt phái về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&DT tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh (bìa phải) và đồng chí Nguyễn Văn Nguyên trao Quyết định cho Thiếu tá Trần Văn Lớn.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của cấp trên, Thượng tá Lê Quang Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động biệt phái Thiếu tá Trần Văn Lớn, Đại đội trưởng Đại đội Cối 82mm (Trung đoàn 896, Bộ CHQS tỉnh) đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Lê Quang Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, công bố quyết định điều động biệt phái Thiếu tá Trần Văn Lớn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Việc điều động sĩ quan biệt phái nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang với ngành giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Thiếu tá Trần Văn Lớn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của cơ quan mới; đồng thời nhanh chóng nắm bắt công việc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể đơn vị và duy trì liên hệ với cơ quan quân sự theo đúng quy định.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ được điều động biệt phái.

Tiếp nhận cán bộ biệt phái, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị Thiếu tá Trần Văn Lớn sớm tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của ngành để chủ động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Sở trong triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cũng mong muốn Thiếu tá Trần Văn Lớn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, tác phong chính quy của người cán bộ Quân đội, tích cực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa hai ngành.

Thiếu tá Trần Văn Lớn phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được tổ chức tin tưởng giao trọng trách mới, Thiếu tá Trần Văn Lớn hứa sẽ không ngừng phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc để cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.