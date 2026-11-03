Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Bá Út

Chủ trì buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

Theo đó, ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Út sinh ngày 26/12/1979 tại tỉnh Gia Lai, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông.

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, đồng chí tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện kỹ thuật và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thực hiện quy trình bầu đồng chí Nguyễn Bá Út giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc bầu bổ sung nhân sự nhằm kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đồng chí Nguyễn Bá Út phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Bá Út trên cương vị mới. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá, đồng chí Út đã trải qua nhiều vị trí, công tác, với chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Dù ở cương vị nào, đồng chí đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trong quá trình lựa chọn nhân sự, lãnh đạo tỉnh đã tính toán, rà soát rất kỹ để đi đến quyết định. Bởi vì, đây là vị trí rất nhiều áp lực, với khối lượng công việc lớn mà không phải cán bộ, đảng viên nào cũng dám đảm nhận. Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao chuyên môn, tinh thần làm việc, đạo đức cán bộ, đảng viên của đồng chí Nguyễn Bá Út.

Đồng chí Nguyễn Bá Út khẩn trương bàn giao công việc, vào cuộc tiếp nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí tiếp tục minh chứng quyết tâm, quyết liệt, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ cùng đồng hành, chia sẻ với đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực đến cùng để cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Bá Út thể hiện niềm vinh dự khi được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới và lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những chỉ đạo, căn dặn của lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm vụ mới, vinh dự càng lớn, áp lực càng cao. Bản thân tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm đến cùng để cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Sau sắp xếp, Lâm Đồng được bố trí 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo khung quy định của Trung ương. Tháng 3/2026, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Minh và Đinh Văn Tuấn.

Ngày 4/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi đồng chí Lê Trọng Yên nhận nhiệm vụ mới, UBND tỉnh khuyết một chức danh Phó Chủ tịch. Để kiện toàn nhân sự, UBND tỉnh đã thực hiện các thủ tục, giới thiệu và được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Bá Út giữ chức danh này.