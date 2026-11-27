Sáng 27-11, UBND phường Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các phòng, ban, đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Phan Ngọc Kim Trâm - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-11-2026.

Lãnh đạo UBND phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Phan Ngọc Kim Trâm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, đây là sự ghi nhận của tổ chức đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của bà Phan Ngọc Kim Trâm thời gian qua. Để phát huy tốt năng lực trên cương vị mới, bà Phan Ngọc Kim Trâm cần nhanh chóng nắm bắt toàn diện công việc; khẩn trương tiếp cận các lĩnh vực được phân công phụ trách; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực, sát thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đề nghị tân Phó Chủ tịch UBND phường cùng tập thể lãnh đạo UBND phường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong chuẩn mực, gương mẫu; gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân.

Lãnh đạo UBND phường và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng bà Phan Ngọc Kim Trâm.

Bà Phan Ngọc Kim Trâm cám ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp và cam kết sẽ nỗ lực học tập, bám sát thực tiễn cơ sở, phát huy năng lực, sở trường công tác; tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND phường tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bà Phan Ngọc Kim Trâm sinh năm 1988, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, có trình độ thạc sĩ quản lý công, trung cấp lý luận chính trị.