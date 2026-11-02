Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan

Công bố quyết định tại buổi lễ, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội Lã Hoàng Hưng cho biết, ngày 13-10-2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với bà Makarova Nadezhda Petrovna, sinh ngày 21-10-1972 tại Liên bang Nga, có tên Việt Nam là Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan; hiện cư trú tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao quyết định nhập quốc tịch cho bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan. Ảnh: Phương Thảo

Trao quyết định cho bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương chúc mừng bà đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ một công dân mang quốc tịch Nga, bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan đã chính thức trở thành công dân Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng khi biết bà đã có thời gian tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov, đồng thời làm việc tại Tập đoàn Sun Group Ukraina - một doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế, du lịch và xã hội của đất nước.

Việc bà lựa chọn trở thành công dân Việt Nam không chỉ thể hiện tình cảm, sự gắn bó với đất nước và con người Việt Nam mà còn là sự tin tưởng, mong muốn đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nói.

Lãnh đạo, công chức Sở Tư pháp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan. Ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ Việt Nam là đất nước có truyền thống nhân văn, luôn trân trọng tình cảm và những đóng góp của bạn bè quốc tế, bà Phạm Thị Thanh Hương tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và tình yêu dành cho Việt Nam, bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho cơ quan, doanh nghiệp nơi công tác cũng như cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trở thành công dân Việt Nam, bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan sẽ được hưởng đầy đủ các quyền và thực hiện các nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Hương cũng mong bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan sẽ tiếp tục tìm hiểu, gắn bó với văn hóa, con người và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi được nhận quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, bà Nguyễn Makarova Nadiya Ngọc Lan và gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan đã giúp đỡ, tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, bà tin tưởng việc được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ giúp bản thân có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, làm việc và đóng góp tích cực cho đất nước Việt Nam.