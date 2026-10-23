Trao quyết định nghỉ hưu đối với Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II

Dự Hội nghị có: ông Đỗ Văn Tạo - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN; các Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II cùng toàn thể công chức của đơn vị.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo đã công bố Quyết định số 1056/QĐ-KTNN ngày 10/8/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2026 đối với ông Lê Đình Thăng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã trao Quyết định, tặng hoa và quà lưu niệm của KTNN cho ông Lê Đình Thăng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đóng góp quan trọng xây dựng nền móng lý luận của Ngành

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nhận định: Với bề dày hơn 31 năm công tác tại KTNN, đồng chí Lê Đình Thăng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Ngành, đặc biệt là việc tham gia đặt những nền móng lý luận ban đầu cho hoạt động của KTNN. Trên từng cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Đình Thăng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng nghiệp và các thế hệ lãnh đạo Ngành. Đặc biệt, đồng chí cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoài ngành như hợp tác với các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các tổ chức nghề nghiệp, các trường đại học, cũng như tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Lê Đình Thăng đối với toàn Ngành cũng như đối với các đơn vị từng công tác; đồng thời mong muốn ông sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với KTNN trong thời gian tới.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ trao Quyết định cho ông Lê Đình Thăng.

Người lãnh đạo, người thầy tận tụy và tâm huyết

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể công chức của KTNN chuyên ngành II, ông Phan Trường Giang - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II - bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với ông Lê Đình Thăng - người đồng chí, người lãnh đạo, người thầy mà tập thể đơn vị luôn trân trọng.

Ông Phan Trường Giang nói: Riêng với KTNN chuyên ngành II, hơn 6 năm đồng chí Lê Đình Thăng giữ cương vị Kiểm toán trưởng là quãng thời gian rất đáng trân trọng. Trong một đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán quan trọng về tài chính, ngân sách và quyết toán ngân sách bộ, ngành, đồng chí luôn đề cao chất lượng, kỷ cương và trách nhiệm nghề nghiệp. Từ định hướng nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề chuyên môn đến xây dựng đội ngũ, đồng chí để lại nhiều kinh nghiệm quý.

“Tập thể KTNN chuyên ngành II ghi nhận không chỉ kết quả công việc, mà còn cả cách đồng chí giữ nguyên tắc, lắng nghe, chịu trách nhiệm, đồng thời trân trọng cảm ơn về những năm tháng tận tụy, sự chỉ bảo thẳng thắn, chân thành, tâm huyết đã dành cho đơn vị” - ông Giang bày tỏ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo tặng hoa cho ông Lê Đình Thăng.

Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN chuyên ngành II Tô Tuấn Anh chia sẻ, đối với các thế hệ kiểm toán viên trẻ, đồng chí Lê Đình Thăng không chỉ là một người lãnh đạo tận tâm, một Kiểm toán trưởng trách nhiệm, bản lĩnh, luôn đặt ra những yêu cầu cao trong công việc, mà còn là một người thầy đã dành nhiều tâm huyết để dìu dắt, chỉ bảo và truyền cảm hứng.

Trong công việc, sự nghiêm khắc của Kiểm toán trưởng giúp các kiểm toán viên trẻ hiểu rằng nghề kiểm toán không chỉ đòi hỏi năng lực, kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn cần bản lĩnh, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, mỗi người kiểm toán trẻ cần không ngừng học tập, dám đối diện với những vấn đề khó, chủ động tìm tòi và luôn giữ vững sự chính trực trong công việc. Những bài học ấy sẽ là hành trang quý báu trên suốt chặng đường nghề nghiệp phía trước.

Ông Lê Đình Thăng cho biết sẽ luôn theo dõi sát sao các thông tin hoạt động của Ngành.

Trăn trở với sự nghiệp phát triển của Ngành và thế hệ kiểm toán viên kế cận

Gắn bó hơn 31 năm với KTNN, ông Lê Đình Thăng chia sẻ, ông luôn dành trọn tình yêu nghề và đặc biệt luôn coi trọng trách nhiệm nối tiếp giữa các thế hệ. Nhớ lại thời kỳ mới vào Ngành được các thế hệ đi trước tận tình dẫn dắt, ông luôn tâm niệm bản thân phải có trách nhiệm tiếp tục truyền dạy, hướng dẫn cho các thế hệ sau. Đặc biệt, ông luôn kiên định đấu tranh bảo vệ cái "đúng", cái "chung", vì vị thế và sứ mệnh của KTNN. Tinh thần ấy thể hiện rõ khi ông tham gia 3 lần xây dựng Luật Ngân sách nhà nước, 3 lần xây dựng Luật KTNN cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.

Ông Thăng bày tỏ, quá trình công tác chắc chắn không tránh khỏi những lúc chưa đáp ứng hết yêu cầu, mong mỏi từ lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ và mong nhận được sự cảm thông từ các đồng chí.

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành II chụp ảnh lưu niệm.

Ông Thăng mong muốn lãnh đạo KTNN cùng lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên - lực lượng được ông coi là "linh hồn" của KTNN. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo dựng công cụ pháp lý vững chắc để bảo vệ kiểm toán viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Sau khi nghỉ hưu, ông Thăng khẳng định sẽ luôn dõi theo từng bước phát triển của Ngành. Nhận thức rõ giai đoạn tới sẽ đặt ra những áp lực rất lớn, rất nặng nề đối với KTNN, bản thân ông trước khi nghỉ hưu vẫn còn nhiều trăn trở về những công việc chưa hoàn thành trọn vẹn.

Dù nghỉ hưu, ông sẽ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực quản lý tài chính công và kiểm toán tài chính công; đồng thời, luôn sẵn lòng tham gia, đóng góp cho KTNN khi có cơ hội.

Ông Lê Đình Thăng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo KTNN đương nhiệm và qua các thời kỳ, cùng toàn thể công chức, các đơn vị và tập thể KTNN chuyên ngành II đã luôn đồng hành, phối hợp trong suốt quá trình công tác. Ông bày tỏ mong muốn KTNN tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt sứ mệnh và trách nhiệm của cơ quan KTNN./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể KTNN chuyên ngành II.