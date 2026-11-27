Các đồng chí nhận quyết định chụp ảnh kỷ niệm cùng Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ. (Ảnh: HẠ AN)

Trong số các cán bộ được nâng bậc có hai đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Xuân Văn và Nguyễn Mạnh Hùng; các đồng chí Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên Trần Nam Hà, Chánh tòa Hành chính Nguyễn Hồng Lam, Chánh tòa Dân sự Trần Thị Thu Nam; Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy; cùng 10 Phó Chánh tòa và 12 Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực.

Các quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ gửi lời chúc mừng tới 28 thẩm phán được trao quyết định, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Thường vụ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án hai cấp thành phố Hà Nội đối với quá trình công tác, những đóng góp và cống hiến của các đồng chí trong thời gian qua.

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ. (Ảnh: HẠ AN)

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ cho biết, việc nâng bậc thẩm phán lần này không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với kết quả, quá trình cống hiến của các cán bộ trong hệ thống Tòa án hai cấp thành phố Hà Nội mà còn là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với những cá nhân có thời gian công tác lâu năm, luôn nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và hệ thống Tòa án.

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ đề nghị các thẩm phán được trao quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp Ban Thường vụ, lãnh đạo Tòa án thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác và uy tín của ngành Tòa án.