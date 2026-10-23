Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hai sĩ quan được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng cử đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này là Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại úy Trương Tấn Huy.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại lễ Trao quyết định. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh nguyên là Giảng viên bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần, được cử thay thế Trung tá Nguyễn Văn Thứ, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Ngày triển khai: 1/11/2026. Trước đó, đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh đã làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi (11/2020-12/2021) và Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei (10/2023-10/2024).

Đại úy Trương Tấn Huy nguyên là Trợ lý Hậu cần, Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 957, Vùng 4, Quân chủng Hải quân, được cử thay thế Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan, Ngày triển khai: 27/11/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng báo cáo tại Lễ trao quyết định. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo cáo công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ: Đến nay, công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan đã cơ bản hoàn tất. Các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được huấn luyện, bồi dưỡng bài bản; đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe; an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đủ điều kiện và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo kế hoạch.

Chiến sĩ Gìn giữ hòa bình tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại úy Trương Tấn Huy được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng cử đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ghi nhận công tác chuẩn bị của Cục Gìn giữ hòa bình và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành chặt chẽ, chu đáo.

Đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu hai sĩ quan phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không để bị tác động trước những khó khăn và tình huống phức tạp trên địa bàn; tích cực học hỏi bạn bè, đồng nghiệp quốc tế.

Chủ động trao đổi, phối hợp các đối tác, đồng nghiệp quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam trên trường quốc tế, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội ta, của đất nước, con người Việt Nam để người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế tin yêu, trân trọng.

Bắt tay ngay vào công việc, đặt "hiệu quả hàng đầu"; chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động của Phái bộ để kịp thời thông tin về nước, làm cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về chiều hướng an ninh, chính trị tại các Phái bộ, cũng như định hướng chiến lược triển khai lực lượng của Liên hợp quốc trong thời gian tới. Chuẩn bị tốt về sức khỏe, tư tưởng và làm tốt công tác hậu phương gia đình; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái; thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu tại sự kiện.

Cục Gìn giữ hòa bình và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tiếp tục hoàn thiện các công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, làm tốt công tác hậu phương Quân đội và các điều kiện cần thiết để hai đồng chí lên đường thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, tiếp tục lựa chọn cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và sức khỏe phù hợp để tạo nguồn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần xây dựng lực lượng kế cận có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt các sĩ quan lên đường, Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh bày tỏ nhận thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn danh dự, hình ảnh của Quân đội nhân dân và lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế. Đồng chí hứa quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.