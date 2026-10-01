Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Buổi lễ diễn ra ở trụ sở Bộ Quốc phòng chiều 1-10. Ảnh: P.S

Đợt trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam khi có 2 sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhận vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ) và 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Danh sách 4 sĩ quan nhận quyết định bao gồm:

1. Thượng tá Hoàng Trung Kiên (Trợ lý, Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Cục GGHB Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở Liên hợp quốc.

2. Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh (nguyên Giảng viên Bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA.

3. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang (Trợ lý, Phòng Huấn luyện, Cục GGHB Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên hợp quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA, trụ sở Liên hợp quốc).

4. Đại úy Võ Văn Thiện (nguyên Giảng viên Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan nhận nhiệm vụ. Ảnh: P.S

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo của Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: P.S

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các sĩ quan quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia. Trong quá trình công tác phải giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại, quy định của Liên hợp quốc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PS

Thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đỗ Huyền Trang bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn trước Nhà nước, quân đội và nhân dân. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang khẳng định, toàn đội đã tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững chức trách nhiệm vụ, chuẩn bị tốt mọi mặt cho bản thân và gia đình để an tâm công tác.