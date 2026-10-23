Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: TUẤN HUY

Hai sĩ quan vinh dự được trao quyết định đợt này gồm: Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh, giảng viên bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần, thay thế Trung tá Nguyễn Văn Thứ, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại Phái bộ UNISFA; Đại úy Trương Tấn Huy, Trợ lý Hậu cần, Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, thay thế Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai đồng chí sĩ quan. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu ghi nhận thành tích của lực lượng GGHB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, hơn 12 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ, các thế hệ cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, Quân đội và lực lượng GGHB Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Giao nhiệm vụ cho hai đồng chí sĩ quan, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại úy Trương Tấn Huy phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác và các lực lượng Việt Nam tại địa bàn; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái; thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu hai đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn luôn phức tạp, rủi ro khó lường, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ gìn sức khoẻ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không để bị tác động trước những khó khăn và tình huống phức tạp trên địa bàn.

Đối với Cục GGHB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho hai đồng chí chuẩn bị lên đường, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, làm tốt công tác hậu phương quân đội và các điều kiện cần thiết để hai sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ; kịp thời rút kinh nghiệm phục vụ công tác tuyển chọn, tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Báo cáo về công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan đã cơ bản hoàn tất. Các sĩ quan đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên môn về GGHB, bảo đảm năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.