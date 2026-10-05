Trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

Sáng 5/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, chỉ định ông Tạ Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Nguyên Dinh (bên trái) trao quyết định cho ông Tạ Quốc Trung. Ảnh: Thái Phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết phường Thạnh Mỹ Tây là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao, có nhiều công trình trọng điểm. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cân nhắc kỹ, quyết định cử nhân sự được đào tạo bài bản, chính quy, trải qua nhiều vị trí công tác, đủ tầm để lãnh đạo địa phương.

Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Tạ Quốc Trung cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục giữ vững đoàn kết, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường, sâu sát cơ sở, khu phố, người dân để cùng Đảng bộ, chính quyền phường xây dựng phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Tạ Quốc Trung sinh năm 1977, quê quán xã Đất Đỏ (TPHCM). Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý dự án, Quản lý xây dựng và dự án, Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi được điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, ông Tạ Quốc Trung trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây như Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Trung giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM từ tháng 7/2025 đến nay.