Trao quyết định cử 4 sĩ quan Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quyết định cho 4 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Bốn sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ lần này là: Thượng tá Hoàng Trung Kiên, Trợ lý Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang, Trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về Tăng cường ứng phó của Liên hợp quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA), Trụ sở Liên hợp quốc.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh, nguyên giảng viên Bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, thay thế Thiếu tá Lê Thị Phương Dung.

Đại úy Võ Văn Thiện, nguyên giảng viên Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, thay thế Đại úy Phạm Đức Thọ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bốn sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Đồng chí yêu cầu các sĩ quan quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết; nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia. Trong quá trình công tác cần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại, các quy định của Liên hợp quốc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện, từ tuyển chọn, tạo nguồn, huấn luyện chuyên môn, ngoại ngữ đến xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ và chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, bàn giao công việc tại địa bàn.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 2, tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội để các sĩ quan yên tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đỗ Huyền Trang bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; khẳng định toàn đội đã tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, chuẩn bị tốt mọi mặt cho bản thân và gia đình để an tâm công tác.

Các sĩ quan hứa sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thường xuyên đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn; đồng thời tăng cường truyền thông, tham gia các hoạt động nhân đạo nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ" đến bạn bè quốc tế.

Việc cử bốn sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời thể hiện sự trưởng thành, chuyên nghiệp của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trên trường quốc tế.