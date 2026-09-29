Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai, Chương trình DNƯT đã trở thành một trong những nội dung cải cách quan trọng của ngành Hải quan, góp phần chuyển phương thức quản lý từ kiểm tra trực tiếp sang quản lý doanh nghiệp, quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro.

Ông Trần Đức Hùng chia sẻ, Chương trình DNUT không chỉ khẳng định uy tín, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ của Hải quan Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57, 66, 68, 10-NQ/TW).

Nhìn lại hành trình 15 năm qua, kể từ những ngày đầu triển khai thí điểm vào năm 2011, Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã khẳng định vị thế là một bước cải cách mang tính đột phá, thay đổi căn bản phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại. Từ một vài doanh nghiệp ban đầu, đến nay, cộng đồng doanh nghiệp ưu tiên đã lớn mạnh vượt bậc, đóng góp phần lớn vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, trở thành những “mắt xích” vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dấu mốc 15 năm triển khai Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã mở ra một giai đoạn hợp tác chiến lược mới cao hơn, chặt chẽ hơn. Thời gian tới, ngành Hải quan cam kết tiếp tục tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định và dễ thực thi để mọi loại hình doanh nghiệp cùng phát triển bền vững, ông Trần Đức Hùng nói.

Ông Trần Đức Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Tá

Từ 9 doanh nghiệp đầu tiên được công nhận năm 2011, đến tháng 9/2026, cả nước có 74 DNƯT, trong đó có 10 doanh nghiệp thuộc nhóm công nghệ cao, bán dẫn. Kim ngạch xuất nhập khẩu của khối DNƯT giai đoạn 2022 - 2025 luôn đạt trên 230 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 28 - 34% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Năm 2025 đạt 256,63 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 164,52 tỷ USD.

Ông Trần Đức Hùng trao quyết định chứng nhận DNƯT cho 3 doanh nghiệp. Ảnh: Văn Tá

Tại buổi lễ, Cục Hải quan trao quyết định công nhận DNƯT cho Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) và Công ty TNHH Samju Vina.

Ông Trần Đức Hùng trao quyết định gia hạn DNƯT cho 4 doanh nghiệp. Ảnh: Văn Tá

Đồng thời, cơ quan Hải quan gia hạn chế độ ưu tiên cho Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Theo quy định, DNƯT được hưởng nhiều cơ chế tạo thuận lợi trong thủ tục hải quan, kiểm tra, quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao tính chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đổi lại, doanh nghiệp phải duy trì mức độ tuân thủ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các điều kiện về an ninh chuỗi cung ứng. Việc công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên được thực hiện trên cơ sở đánh giá thực chất năng lực quản trị và tuân thủ của doanh nghiệp.

Qua 15 năm, Chương trình DNƯT đang được định hướng phát triển theo mô hình hợp tác dựa trên sự tuân thủ và tin cậy có kiểm chứng, vừa tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hải quan. Cùng với tạo thuận lợi trong nước, Cục Hải quan tiếp tục mở rộng các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về DNƯT với hải quan các nước, qua đó giúp doanh nghiệp được hưởng thêm ưu đãi tại thị trường đối tác và nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.