Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự lễ công bố có các đồng chí Thành ủy viên: Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh cùng các Thượng tọa, chư tôn đức, tăng ni, Phật tử.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành dự lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh.

Theo Quyết định số 334 ngày 20/9/2026 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh được đổi tên thành Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 3 và 4/8/2026 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I. Ngày 21/9/2026, Hội đồng Trị sự GHPGVN ban hành Quyết định số 327/QĐ-HĐTS về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 67 thành viên do Hòa thượng Thích Thanh Phụng làm Trưởng Ban.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (phải) trao Quyết định cho Hòa thượng Thích Thanh Phụng.

Sau khi trao các Quyết định, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh cùng các cấp Giáo hội đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong giai đoạn mới, Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đưa chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các cơ sở Phật giáo, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại lễ công bố, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh khẳng định: Việc Hội đồng Trị sự GHPGVN ban hành quyết định đổi tên Ban Trị sự phù hợp với đơn vị hành chính mới, đồng thời chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cơ sở quan trọng để Phật giáo thành phố tiếp tục ổn định tổ chức, duy trì các hoạt động Phật sự và nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn mới.

Đối với Ban Trị sự, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cấp ủy, chính quyền và tăng ni, Phật tử; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng Phật giáo thành phố Bắc Ninh ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển.

Trao Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong nhiệm kỳ này, Ban Trị sự xác định tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương; ổn định tổ chức sau quá trình chuyển đổi; phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa Ban Thường trực, các ban chuyên môn, ban đại diện Phật giáo tại xã, phường và các cơ sở Phật giáo nhằm đưa công tác quản lý tăng ni, tự viện và hoạt động Phật sự ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng cập nhật tình hình từ cơ sở, kịp thời hướng dẫn, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm của các vị trụ trì, người phụ trách cơ sở tự viện và các tổ chức trực thuộc.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước chuẩn hóa dữ liệu, hồ sơ và chế độ thông tin; nâng cao chất lượng truyền thông Phật giáo theo hướng chính thống, kịp thời và có trách nhiệm. Công tác hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện xã hội và các hoạt động phụng sự cộng đồng tiếp tục được triển khai thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật trong đời sống xã hội, xây dựng tinh thần nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bắc Ninh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; sự quan tâm, phối hợp của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các xã, phường để hoạt động Phật sự được triển khai đúng pháp luật, đúng Hiến chương Giáo hội và đạt hiệu quả thiết thực.