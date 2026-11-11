Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Ngọc Tú

Tại Quyết định số 6066/QĐ-UBND ngày 3-11-2026, ông Nguyễn Thanh Sơn (sinh ngày 8-3-1978), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc URENCO. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định và chúc mừng tân Tổng Giám đốc URENCO, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Sơn; đồng thời kỳ vọng ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động đưa URENCO phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu URENCO chủ động đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hóa và tự động hóa trong các khâu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành chúc mừng ông Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Ngọc Tú

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, công tác vệ sinh môi trường có phạm vi tác động trực tiếp, thường xuyên đến đời sống người dân và diện mạo đô thị. Vì vậy, URENCO cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng bị động, gián đoạn trong cung ứng dịch vụ.