Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy công bố Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; cử nhân Kinh tế ngoại thương và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế. Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái là sự ghi nhận quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của ông trong thời gian làm việc tại Bộ Công Thương.

Theo Bộ trưởng, ông Lương Hoàng Thái được đào tạo bài bản, trưởng thành từ các đơn vị thuộc Bộ, trải qua nhiều vị trí công tác và nhận được sự đánh giá cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Bộ trong bối cảnh phạm vi quản lý ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Lương Hoàng Thái

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị tân Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là sở trường trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.