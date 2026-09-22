Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng chúc mừng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự lễ công bố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và đại diện các vụ, cục, đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Anh Tiến công bố Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Danh Huy - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Chính phủ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và cá nhân ông Nguyễn Danh Huy; đồng thời nhấn mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các cơ quan Trung ương, địa phương là một trong những nội dung được Trung ương quan tâm nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc đặt ra đối với Văn phòng Chính phủ rất lớn, nhất là yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chính xác, đúng quy định, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược; chủ động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào giải ngân đầu tư công, các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cần tham mưu xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực mới, tạo nền tảng thực hiện các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu giao nhiệm vụ Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kỳ vọng tân Phó Chủ nhiệm phát huy kinh nghiệm, năng lực

Đánh giá quá trình công tác của ông Nguyễn Danh Huy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, ông Huy được đào tạo chuyên ngành giao thông - xây dựng, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Giao thông vận tải trước đây và Bộ Xây dựng hiện nay, trong đó có vị trí Vụ trưởng và Thứ trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Danh Huy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tin tưởng và tạo điều kiện để Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chúc ông Nguyễn Danh Huy sớm ổn định công việc, cùng tập thể Văn phòng Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy phát biểu nhận nhiệm vụ Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tân Phó Chủ nhiệm Nguyễn Danh Huy nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Danh Huy đồng thời cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải qua các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, công chức hai ngành đã quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cảm ơn Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã tin tưởng, thống nhất tiếp nhận ông về công tác; đồng thời cho rằng sự quan tâm, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chính phủ là nguồn động viên lớn khi nhận nhiệm vụ mới.

Nhận thức rõ việc được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, ông Nguyễn Danh Huy cho rằng Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với yêu cầu cao về tính kịp thời, chính xác, chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong công tác tham mưu.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, ông Nguyễn Danh Huy mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; sự quan tâm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và sự phối hợp, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định sẽ cầu thị học hỏi, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính trong thực thi công vụ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy cũng cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong tham mưu tổng hợp, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung.