Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Triệu Ngọc Lâm.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên; ông Lê Đình Nghị - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Giáo dục phổ thông, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ GD&ĐT và Báo Giáo dục và Thời đại.

Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ông Triệu Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; Tổng Biên tập, cố vấn cao cấp, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Phó Tổng Biên tập và các cán bộ chủ chốt thuộc cơ quan Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo các Nhà xuất bản Giáo dục miền (tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ), Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Đại biểu dự hội nghị.

Trao niềm tin, gửi gắm trách nhiệm trước những yêu cầu lớn của Nhà xuất bản

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị chủ lực của ngành xuất bản giáo dục. Qua nhiều thế hệ, những cuốn sách của Nhà xuất bản đã gắn bó với tuổi thơ, quá trình học tập của học sinh; nhiều nhà giáo cũng trưởng thành cùng những trang sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2026-2027 là năm học đặc biệt, thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngành Giáo dục sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng và phát triển. Hiện nay, công tác cung ứng, in ấn, phát hành sách giáo khoa cơ bản bảo đảm phục vụ học sinh và hệ thống giáo dục phổ thông.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng biểu dương, cảm ơn tập thể Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng đoàn công tác của Bộ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Tiến Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong thời gian công tác đã cùng tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị các điều kiện đưa bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Đảng ủy Nhà xuất bản đã đoàn kết, nỗ lực duy trì hoạt động trong hơn một tháng chưa kiện toàn người đứng đầu, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và những nhiệm vụ mới, khó phát sinh theo yêu cầu. Đặc biệt, đồng chí nguyên Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Quyền Tổng Giám đốc đã gánh vác trách nhiệm, duy trì hoạt động ổn định của Nhà xuất bản đến khi kiện toàn nhân sự. Đây là nền tảng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc mới tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Đề cập những yêu cầu đặt ra với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhắc đến bối cảnh mới, khi ngành Giáo dục đang triển khai nhiều chủ trương lớn, trong đó có yêu cầu sử dụng thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc và tiến tới cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh vào năm 2030. Theo định hướng của Chính phủ, thực hiện mục tiêu miễn phí sách giáo khoa sớm hơn một năm, vào năm học 2028-2029. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đang triển khai cập nhật, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông; rà soát, tinh chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đáp ứng yêu cầu triển khai.

Từ thực tiễn triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, Thứ trưởng đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nâng cao chất lượng dự báo và chủ động trong các khâu tổ chức biên soạn, in ấn, cung ứng, phát hành, đáp ứng đủ nhu cầu sách giáo khoa trong năm học tới.

Một nhiệm vụ khác được Thứ trưởng nhấn mạnh là rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn qua đó giảm chi phí hoạt động, góp phần giảm giá thành sách. Đồng thời, chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm và nguồn học liệu phù hợp với yêu cầu dạy học trong giai đoạn mới.

Để thực hiện và đáp ứng được các yêu cầu trong bối cảnh mới, Thứ trưởng đề nghị tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, tân Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhanh chóng nắm bắt công việc, ổn định tình hình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đồng thời rà soát toàn diện hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trọng tâm trước mắt là khẩn trương triển khai tốt các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao, nhất là kế hoạch cung ứng sách giáo khoa cho năm học tới.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Nhà xuất bản, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho rằng cần hài hòa hai nhiệm vụ: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa với mức giá hợp lý, đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động trong điều hành và phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản với các đơn vị chức năng của Bộ.

Ông Triệu Ngọc Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống, xây dựng tập thể đoàn kết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Ngọc Lâm bày tỏ vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ GD&ĐT tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ đã quan tâm, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông cũng cảm ơn nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Thanh, tập thể lãnh đạo và cán bộ Nhà xuất bản đã nỗ lực chèo lái đơn vị vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, gần 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đồng hành với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên, trở thành một cầu nối tri thức quan trọng của nền giáo dục. Uy tín và thành quả của Nhà xuất bản hôm nay được tạo dựng từ trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động. Đây là nền tảng để tập thể tiếp tục phát huy trong chặng đường mới, nhất là khi Nhà xuất bản đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2027–2028; kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ và chuẩn bị việc chỉnh sửa sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản chú trọng hiệu quả hoạt động kinh tế, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm chất lượng sách, cung ứng phù hợp, giảm giá sách và duy trì các điều kiện tài chính để đơn vị phát triển ổn định.

Tập thể Báo Giáo dục và Thời đại chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đảng ủy Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên cương vị mới, ông Triệu Ngọc Lâm cũng khẳng định ưu tiên giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức và tạo sự yên tâm công tác trong toàn Nhà xuất bản. Ông mong muốn cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, trong đó mỗi cán bộ, người lao động được tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận; việc đổi mới phải dựa trên tính kế thừa, phù hợp thực tiễn và hướng tới sự đồng thuận.

Ông Triệu Ngọc Lâm cam kết thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công tâm, liêm chính, cầu thị, nói đi đôi với làm; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của từng cấp quản lý. Các quyết định trong quản lý, điều hành sẽ đặt lợi ích đất nước, lợi ích của gần 24 triệu học sinh, sinh viên và lợi ích chung của Nhà xuất bản lên hàng đầu. Ông đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ để Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 16/11/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT, điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, việc bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ GD&ĐT xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá năng lực, quá trình công tác và chương trình hành động của nhân sự được giới thiệu. Quyết định thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của tập thể lãnh đạo Bộ đối với ông Triệu Ngọc Lâm. Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông từng công tác tại Báo Gia đình và Xã hội, Báo Công an nhân dân. Từ ngày 16/6/2013, ông đến công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập. Tháng 2/2018, ông Triệu Ngọc Lâm chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Trong hơn 13 năm công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, trên các cương vị Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập, ông Triệu Ngọc Lâm đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên nỗ lực đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, góp phần củng cố uy tín của Báo trong ngành Giáo dục.