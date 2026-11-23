Tham dự hội nghị, Thứ trưởng GD&ĐT cho trì Hội nghị và trao quyết định cho ông Triệu Ngọc Lâm.

Đề cập những yêu cầu đặt ra với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhắc đến bối cảnh mới, khi ngành giáo dục đang triển khai nhiều chủ trương lớn, trong đó có yêu cầu sử dụng thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc và tiến tới cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh vào năm 2030. Theo định hướng của Chính phủ, thực hiện mục tiêu miễn phí sách giáo khoa sớm hơn một năm, vào năm học 2028-2029. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đang triển khai cập nhật, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông; rà soát, tinh chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đáp ứng yêu cầu triển khai.

Ông Triệu Ngọc Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Ngọc Lâm bày tỏ vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ GD&ĐT tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ đã quan tâm, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông cũng cảm ơn nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Thanh, tập thể lãnh đạo và cán bộ Nhà xuất bản đã nỗ lực chèo lái đơn vị vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, gần 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đồng hành với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên, trở thành một cầu nối tri thức quan trọng của nền giáo dục. Uy tín và thành quả của Nhà xuất bản hôm nay được tạo dựng từ trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động. Đây là nền tảng để tập thể tiếp tục phát huy trong chặng đường mới, nhất là khi Nhà xuất bản đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2027–2028; kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ và chuẩn bị việc chỉnh sửa sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản chú trọng hiệu quả hoạt động kinh tế, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm chất lượng sách, cung ứng phù hợp, giảm giá sách và duy trì các điều kiện tài chính để đơn vị phát triển ổn định.

Trên cương vị mới, ông Triệu Ngọc Lâm cũng khẳng định ưu tiên giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức và tạo sự yên tâm công tác trong toàn Nhà xuất bản. Ông mong muốn cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, trong đó mỗi cán bộ, người lao động được tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận; việc đổi mới phải dựa trên tính kế thừa, phù hợp thực tiễn và hướng tới sự đồng thuận.

Ông Triệu Ngọc Lâm cam kết thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công tâm, liêm chính, cầu thị, nói đi đôi với làm; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của từng cấp quản lý. Các quyết định trong quản lý, điều hành sẽ đặt lợi ích đất nước, lợi ích của gần 24 triệu học sinh, sinh viên và lợi ích chung của Nhà xuất bản lên hàng đầu. Ông đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ để Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình và Xã hội.

Từ 6/2013, ông Triệu Ngọc Lâm nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó Tổng Biên tập.

Từ 2/2018 đến nay, ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.