GS.TS Nguyễn Thị Lan trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hai tân Phó Giám đốc

Ngày 19/11, tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với PGS.TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chúc mừng hai tân Phó Giám đốc được giao trọng trách mới, đồng thời kỳ vọng các ông nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, việc bổ nhiệm diễn ra khi trường đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới về quản trị đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viện xác định tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu quả hoạt động, đồng thời chủ động tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành nông nghiệp và quốc gia.

Ban Giám đốc Học viện hiện gồm 5 thành viên, do GS. TS Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc. Bốn Phó Giám đốc là PGS. TS Vũ Ngọc Huyên, PGS. TS Nguyễn Công Tiệp, PGS. TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân.

Thay mặt hai cán bộ được bổ nhiệm, TS Lê Vũ Quân - Phó Giám đốc Học viện cam kết sẽ cùng Ban Giám đốc “lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và khả năng đóng góp cho thực tiễn làm thước đo”. Ông nhấn mạnh việc gắn kết với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế để tri thức khoa học phục vụ những nhu cầu cụ thể của ngành.

TS Lê Vũ Quân cũng đề cập việc đầu tư có trọng điểm, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và tài sản công để tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên học tập, nghiên cứu và thử nghiệm ý tưởng. Trong quản trị, ông chỉ rõ việc ưu tiên ứng dụng công nghệ số, giảm những thủ tục không cần thiết và xây dựng môi trường làm việc đề cao trách nhiệm, tính liêm chính và sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Giải quyết những “bài toán lớn” cho nông nghiệp

Nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện, GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, mỗi dấu son của Học viện đều được viết nên bằng trí tuệ, mồ hôi và cả thanh xuân của biết bao thế hệ người thầy.

Từ đây, các thầy, cô giáo đã chắp cánh cho hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và gần 800 tiến sĩ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và dựng xây đất nước phồn vinh.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ nhà giáo đi trước, GS.TS Nguyễn Thị Lan trân trọng những người thầy đã đặt những viên gạch đầu tiên, giữ ngọn lửa đam mê và làm rạng danh truyền thống của Học viện.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng gửi lời tri ân hơn 1.500 cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đang ngày đêm gắn bó với Học viện hôm nay.

Có những cống hiến được vinh danh bằng học hàm, học vị, bằng những phần thưởng cao quý; nhưng cũng có biết bao hy sinh lặng thầm, bền bỉ ít khi được gọi tên.

Từ bục giảng say sưa đến những phòng thí nghiệm sáng đèn xuyên đêm, từ những chuyến đi thực tế lấm lem bùn đất cùng bà con nông dân đến từng công việc thầm lặng của đội ngũ quản lý, phục vụ, bảo vệ, chăm sóc từng hàng cây, thảm cỏ… Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân văn, kỷ cương và đầy sức sống.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho biết, Học viện đã chủ động đi đầu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, bước đầu gặt hái những kết quả đáng phấn khởi, kiến tạo nền tảng quản trị đại học tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu quả.

Song hành với đó, thấm nhuần tinh thần Nghị quyết số 57-NQ-TW của Bộ Chính trị, Học viện xác định sứ mệnh tiên phong: chủ động đứng ra nhận lãnh và giải quyết những “bài toán lớn”, những bài toán chiến lược của ngành và của quốc gia; đồng thời thúc đẩy mối liên kết thực chất, bền chặt giữa “ba nhà”: Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Anh - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh tặng hoa tri ân Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô, với khát vọng vươn vào nhóm 150 trường Đại học hàng đầu châu Á vào năm 2040.

Đó là niềm vinh dự lớn lao, sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Chính phủ nhưng cũng là mệnh lệnh từ trái tim đặt lên vai mỗi thầy, cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam hôm nay.

Để chạm tới những đỉnh cao châu lục ấy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, người thầy chính là nhân tố trung tâm, là linh hồn quyết định mọi thành công.

Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp xanh, thông minh, người thầy của Học viện không chỉ trao truyền tri thức, mà phải là người thắp lửa đam mê, người dẫn dắt tư duy độc lập và đánh thức khát vọng sáng tạo trong mỗi sinh viên.

Giữ trọn ngọn lửa yêu nghề

Văn nghệ chào mừng.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tin tưởng, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của chúng ta sẽ luôn giữ trọn ngọn lửa yêu nghề; tiên phong đổi mới bài giảng gắn với hơi thở thực tiễn và xây dựng nên những tập thể khoa học mạnh, dẫn dắt sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, món quà ý nghĩa và trân quý nhất mà các em dâng tặng thầy cô trong ngày 20/11 không chỉ là những đóa hoa tươi thắm, mà chính là ý chí tự học, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, ngoại ngữ và trái tim giàu khát vọng cống hiến.

GS.TS Nguyễn Thị Lan nhắn nhủ, hãy trân trọng từng giờ lên lớp, từng cơ hội trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa để trưởng thành, để mai này tự hào mang trí tuệ và bản sắc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đi dựng xây quê hương, đất nước.

Qua sự đồng hành của thầy cô, sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Anh - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiểu thêm cách kiến thức trong bài giảng và kết quả nghiên cứu có thể phục vụ công việc của người sản xuất.

Phương Anh bày tỏ mong muốn tiếp nối tinh thần ấy bằng việc chủ động học tập, rèn luyện và sáng tạo. Với em, trân trọng công sức của thầy cô cũng là biết dùng những điều đã học để làm việc có ích và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia. Đến nay, Học viện đã đào tạo cho đất nước trên 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sỹ và gần 800 tiến sỹ. Nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp… Với những thành tích trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như hợp tác quốc tế, Học viện đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong những thập kỷ qua.

Minh Phong