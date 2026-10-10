Trao quyền sử dụng nhãn hiệu 'Mực cơm Bình Minh Thăng Bình' cho 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thăng An công bố quyết định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mực cơm Bình Minh Thăng Bình” cho 5 cơ sở. Ảnh: HỒNG NĂM

5 cơ sở được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gồm: Cơ sở chế biến và mua bán hải sản Thuấn Huê; Hộ sản xuất, kinh doanh Đinh Văn Thành; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thúy Hải Seafood; Hộ sản xuất, kinh doanh Trương Thanh Duy và Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Đức Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Mực cơm Bình Minh Thăng Bình”. Ảnh: HỒNG NĂM

Nhãn hiệu “Mực cơm Bình Minh Thăng Bình” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 628401 theo Quyết định số 106799/QĐ-SHTT.IP ngày 22/7/2026.

Sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận đối với mực cơm hấp và mực cơm cấp đông, thuộc quyền sở hữu của UBND xã Thăng An.

Việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương quản lý thống nhất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, quy trình sản xuất cũng như việc sử dụng nhãn hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, mực cơm Bình Minh là sản phẩm đặc trưng gắn liền với đời sống và sinh kế của ngư dân vùng biển Bình Minh.

Việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mực cơm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng đến phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương.