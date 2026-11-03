Trao quyền, nâng cao năng lực tự vươn lên cho người yếu thế

Chiều 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Thực trạng người yếu thế, công tác hỗ trợ người yếu thế và những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển bền vững tại Việt Nam". Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường, bệnh viện hạng I CAND. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trụ sở Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và các trường CAND phía Nam.

Lực lượng CAND đi đầu bảo đảm an ninh con người và thực hiện an sinh xã hội

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu ban hành các Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Các đại biểu dự hội thảo chiều 3/11.

Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu cụ thể là “Nâng tầm bảo vệ an ninh con người. (…) Đến năm 2045 bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa”; “Đặt con người ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực của phát triển; xác định phát triển toàn diện con người Việt Nam là yêu cầu xuyên suốt và nhân tố quyết định của xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển”.

Trước yêu cầu đó, lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu, là lực lượng nòng cốt, cùng với các lực lượng khác nâng cao năng lực phòng ngừa, đẩy lùi, giải quyết mọi nguy cơ, thách thức đối với an ninh, ứng phó với các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, xuyên suốt thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Cụ thể hóa các mặt công tác, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo, ban hành, triển khai hiệu quả, thực chất Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA ngày 13/02/2026 về công tác Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030.

Trong đó, đề ra nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học làm rõ các vấn đề lý luận, thực tiễn về thực trạng người yếu thế, công tác hỗ trợ người yếu thế và những vấn đề đặt ra trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phát triển bền vững tại Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.

Gắn “bảo đảm an ninh trật tự” với “bảo đảm an sinh xã hội”

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi làm rõ những luận cứ lý luận và thực tiễn về thực trạng người yếu thế, công tác hỗ trợ người yếu thế và những vấn đề đặt ra trong đảm bảo ANTT, phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Các đại biểu tập trung xác định các mục tiêu chiến lược, cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu tạo cơ sở đẩy mạnh toàn diện, bền vững, nâng tầm công tác Công an trong bảo đảm an ninh con người và hỗ trợ, bảo trợ đối với người yếu thế; gắn nhiệm vụ bảo đảm ANTT với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong bảo đảm an ninh con người và hỗ trợ, bảo trợ đối với người yếu thế.

Các ý kiến tham luận đã đánh giá về thực trạng công tác đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế thời gian qua; chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm tại Công an các đơn vị, địa phương.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trụ sở Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và các trường CAND phía Nam.

Các báo cáo khoa học cũng chỉ ra những đòi hỏi mới của thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới. Qua đó cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Bảo đảm an ninh, an toàn, hỗ trợ người yếu thế trong tình hình mới

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động của Văn phòng Bộ trong tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Trong đó có việc tham mưu tổ chức hệ thống Trường Văn hóa CAND gồm 6 trường đã đi vào hoạt động, chuẩn bị tổ chức thêm 6 trường, nuôi dạy nội trú khoảng 4.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

“Bảo đảm an ninh, trật tự gắn liền với an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là trách nhiệm và truyền thống nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định.

Thứtrưởng Phạm Thế Tùng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia trách nhiệm, hiệu quả của các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương và các nhà khoa học trong chuẩn bị nội dung và tổ chức hội thảo; biểu dương một số đơn vị có kiến nghị, đề xuất giải pháp rất cụ thể, khả thi.

Các đại biểu trình bày ý kiến tham luận tại hội thảo.

Tiêu biểu như, công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam; giải pháp đẩy mạnh phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và đẩy mạnh bảo vệ người yếu thế trên không gian mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an sinh xã hội trong môi trường số; công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an cơ sở, nhấn mạnh bài học bám sát cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; lấy Công an cấp xã làm tuyến đầu trong nhận diện tình hình, kết nối chính sách; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội…

Để thống nhất nhận thức và chuyển hóa các kết quả nghiên cứu của hội thảo thành hành động cụ thể trong toàn lực lượng CAND thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh và yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Toàn cảnh hội thảo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội, bảo vệ, hỗ trợ người yếu thế gắn với bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò người đứng đầu đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý sâu sát địa bàn, nhận diện chính xác các nhóm đối tượng yếu thế và nguy cơ tiềm ẩn về ANTT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoặc xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng vấn đề người yếu thế để gia tăng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật và bảo đảm nguồn lực tài chính, hậu cần phục vụ công tác an sinh xã hội; chủ động tham mưu, phối hợp triển khai giải pháp sinh kế bền vững cho các đối tượng yếu thế theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu dự hội thảo.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ: “Tới đây, Văn phòng Bộ đề xuất để Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với các phương án “đầu ra”, đề xuất Chính phủ quy định chính sách đặc thù đối với các Trường Văn hóa CAND, đảm bảo hỗ trợ toàn diện, khép kín, nhưng phải tạo dấu ấn chuyển đổi căn bản từ phương thức “cứu trợ, trợ cấp thụ động” sang “trao quyền, nâng cao năng lực tự vươn lên”…