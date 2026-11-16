Trao quyền cho giáo viên trong phát triển chuyên môn

Các giáo viên tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp duy trì mô hình TAG.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả triển khai mô hình Nhóm hoạt động giáo viên (Teacher Activity Groups – TAG) và thảo luận định hướng duy trì, nhân rộng mô hình.

Hội thảo kết nối trực tuyến 390 đại biểu tại 3 điểm cầu Bắc – Trung – Nam. Các đại biểu tập trung chia sẻ kết quả, kinh nghiệm triển khai mô hình TAG trong phát triển chuyên môn giáo viên, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) - nhấn mạnh vai trò chủ động của giáo viên trong phát triển chuyên môn. Theo ông, mô hình TAG chuyển trọng tâm từ tập huấn tập trung sang học tập nghề nghiệp thường xuyên, gắn với thực tiễn lớp học.

Theo mô hình này, giáo viên liên trường cùng xác định vấn đề, thiết kế bài học, dạy thử nghiệm, dự giờ, phân tích minh chứng và điều chỉnh hoạt động dạy học. Dự án kết hợp sinh hoạt chuyên môn trực tuyến qua Zoom, Google Meet với dự giờ, thực hành tại lớp học.

Qua 4 đợt tập huấn trực tuyến và hoạt động hỗ trợ thường xuyên, TAG góp phần tăng kết nối liên trường, chia sẻ học liệu và hợp tác chuyên môn, đồng thời giảm rào cản về địa lý.

Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục trao chứng nhận cho đại diện các nhóm tham gia tập huấn.

Kết quả đánh giá cuối kỳ cho thấy giáo viên chủ động hơn trong trao đổi trực tuyến, đồng thiết kế bài học và sử dụng minh chứng từ hoạt động học tập của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học.

Tại hội thảo, các địa phương đề xuất duy trì mạng lưới TAG trực tuyến, phát triển đội ngũ giáo viên nòng cốt và tích hợp mô hình vào sinh hoạt chuyên môn thường xuyên. Mô hình được đánh giá có tiềm năng hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn rộng, giảm thời gian, chi phí di chuyển và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tại Việt Nam, Dự án ETI được Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục triển khai giai đoạn 2024–2026, với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC) và Quỹ Giáo dục và Phát triển Công nghệ thông tin (FIT-ED, Philippines).

Trong quá trình triển khai, dự án khảo sát hơn 1.100 giáo viên, cán bộ quản lý, kết hợp phỏng vấn, thảo luận nhóm để xác định nhu cầu và khó khăn trong phát triển chuyên môn. Trên cơ sở đó, 18 nhóm TAG được hình thành với 397 giáo viên thuộc 3 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Giáo dục địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

ETI là chương trình nghiên cứu quốc tế giai đoạn 2023–2026 với sự tham gia của 11 quốc gia, hướng tới phát triển các mô hình bồi dưỡng giáo viên có chất lượng, công bằng, hiệu quả và khả năng nhân rộng.