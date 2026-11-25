Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực phân tích những điểm mới trong dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ GDĐT vừa công bố, đồng thời chỉ ra những yêu cầu cần đặt ra để cơ chế mới được triển khai hiệu quả.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.

Phóng viên: Thưa Giáo sư, ông đánh giá như thế nào về những điểm mới của dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư mà Bộ GDĐT vừa công bố?

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ: Tôi cho rằng điểm đổi mới có ý nghĩa căn bản của dự thảo không chỉ nằm ở việc điều chỉnh các tiêu chuẩn hay quy trình bổ nhiệm, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi tư duy về vị trí, vai trò và trách nhiệm của giáo sư, phó giáo sư trong hệ thống giáo dục đại học. Thay vì chủ yếu xem xét, công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn theo một quy trình chung, dự thảo hướng đến việc gắn chức danh giáo sư, phó giáo sư với vị trí việc làm, nhiệm vụ học thuật và chiến lược phát triển của từng cơ sở giáo dục đại học. Nhà nước xác lập chuẩn mực chung, còn các trường được chủ động lựa chọn, bổ nhiệm và sử dụng đội ngũ trên cơ sở nhu cầu thực tế, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng quyết định của mình.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế quản trị đại học hiện đại, trong đó chức danh học thuật không chỉ là sự ghi nhận những thành tích đã đạt được, mà còn thể hiện năng lực đảm nhận những trách nhiệm cao hơn trong giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo sau đại học và dẫn dắt phát triển khoa học.

Tuy nhiên, để đổi mới thực sự có chiều sâu, tôi cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá giáo sư, phó giáo sư theo hướng tiệm cận các nền giáo dục đại học tiên tiến, dựa trên sáu trụ cột: chất lượng công bố khoa học và ảnh hưởng trích dẫn; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; sách chuyên khảo và sách tham khảo; sáng chế và chuyển giao công nghệ; năng lực giảng dạy; năng lực dẫn dắt học thuật và phát triển đội ngũ khoa học. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng chất lượng công bố quốc tế và ảnh hưởng khoa học được cộng đồng học thuật ghi nhận. Một bài báo có đóng góp mới, được các nhóm nghiên cứu độc lập trích dẫn, sử dụng và phát triển có thể có giá trị lớn hơn nhiều bài báo ít tạo ra ảnh hưởng khoa học. Vì vậy, bên cạnh số lượng công bố, cần xem xét trích dẫn độc lập, các chỉ số ảnh hưởng chuẩn hóa theo lĩnh vực, vai trò tác giả và đóng góp trí tuệ thực chất của ứng viên.

Đặc biệt, tôi đề xuất bổ sung việc đánh giá quá trình phát triển sự nghiệp khoa học, từ giai đoạn hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển nghiên cứu độc lập đến xây dựng nhóm nghiên cứu và dẫn dắt học thuật. Đây là yếu tố rất quan trọng để phân biệt năng lực của một phó giáo sư với vai trò của một giáo sư. Theo tôi, phó giáo sư phải chứng minh được năng lực nghiên cứu độc lập, còn giáo sư phải thể hiện được năng lực kiến tạo tri thức, dẫn dắt học thuật và đào tạo thế hệ các nhà khoa học kế cận.

Điều quan trọng là không nên sử dụng một ngưỡng công bố hay trích dẫn chung cho tất cả các ngành. Khoa học tự nhiên, y học, kỹ thuật, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật có những đặc thù khác nhau về phương thức công bố và mức độ trích dẫn. Do đó, cần có tiêu chí đánh giá phù hợp với từng lĩnh vực, kết hợp giữa các chỉ số định lượng với phản biện chuyên môn độc lập.

Bên cạnh đó, đổi mới tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư phải hướng đến mục tiêu lớn hơn: không chỉ lựa chọn những người đáp ứng điều kiện bổ nhiệm mà còn tạo động lực để hình thành đội ngũ học giả có năng lực sáng tạo, uy tín quốc tế và khát vọng cống hiến cho sự phát triển đất nước.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ nhận chứng nhận bổ nhiệm chức danh giáo sư y khoa Trường Đại học Y khoa Penn State – Hoa Kỳ (top 50 thế giới).

Việc cho phép các trường đại học bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, đồng thời cho phép ứng viên nộp hồ sơ tại nhiều trường sẽ tác động ra sao đến quyền tự chủ và năng lực cạnh tranh trong thu hút nhân tài của các trường, thưa Giáo sư?

- Tôi cho rằng đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về phương thức tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực học thuật cao của đất nước. Bởi quy định này trong dự thảo sẽ giúp chuyển từ tư duy quản lý theo kỳ xét sang tư duy quản trị nguồn nhân lực dựa trên nhu cầu phát triển và cạnh tranh chất lượng.

Tuy nhiên, theo tôi, ý nghĩa sâu xa hơn của cơ chế này là “chuyển từ cạnh tranh để có được người mang chức danh giáo sư, phó giáo sư sang cạnh tranh để thu hút và phát huy năng lực của những nhà khoa học thực sự xuất sắc”. Một trường đại học không thể trở thành đại học nghiên cứu có uy tín chỉ bằng việc gia tăng số lượng giáo sư, phó giáo sư. Điều quyết định là những người được bổ nhiệm có tạo ra được tri thức mới, phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh và đào tạo được thế hệ nhà khoa học kế cận hay không. Do đó, quyền tự chủ bổ nhiệm cần gắn chặt với chiến lược phát triển đội ngũ, chiến lược khoa học công nghệ và nhu cầu thực chất của từng cơ sở.

Tôi cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế thu hút đặc biệt đối với các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế có thành tích nổi bật, nhất là những người có khả năng xây dựng nhóm nghiên cứu mới, phát triển ngành khoa học mũi nhọn hoặc chuyển giao công nghệ có giá trị. Cơ chế này cần bảo đảm chuẩn mực học thuật, đồng thời tạo sự linh hoạt phù hợp với những mô hình đào tạo và nghiên cứu khác nhau trên thế giới.

Cạnh tranh lành mạnh giữa các trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học khi các cơ sở không chỉ cạnh tranh bằng chế độ đãi ngộ mà còn bằng chất lượng môi trường nghiên cứu, quyền tự chủ học thuật, điều kiện làm việc và cơ hội cống hiến. Tự chủ đại học chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhà trường có quyền lựa chọn người tài, có khả năng tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực và có trách nhiệm đánh giá những đóng góp của họ.

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ nhận hoa chúc mừng từ Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4/2016.

Quyền tự chủ càng lớn đòi hỏi trách nhiệm của các trường đại học càng cao. Theo Giáo sư, cần thiết lập quy trình đánh giá và cơ chế giám sát ra sao để việc bổ nhiệm thực sự lựa chọn đúng người tài?

- Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của cơ chế mới. Tôi cho rằng quyền tự chủ càng lớn thì trách nhiệm giải trình càng phải cao, và tiêu chuẩn học thuật càng phải được bảo đảm nghiêm túc. Sau khi dự thảo Thông tư được góp ý và hoàn chỉnh sẽ xác lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia thống nhất về nguyên tắc, đồng thời cho phép các cơ sở giáo dục đại học xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với sứ mạng và đặc thù chuyên ngành, nhưng không được thấp hơn chuẩn chung.

Thứ nhất, đối với ứng viên giáo sư, phó giáo sư, tôi đề xuất việc đánh giá phải kết hợp ba thành tố: tiêu chuẩn bắt buộc về năng lực và liêm chính học thuật; hệ thống minh chứng định lượng được chuẩn hóa; và đánh giá định tính thông qua phản biện chuyên môn độc lập. Đối với công bố khoa học, cần kiểm chứng dữ liệu từ những cơ sở thư mục có uy tín, phân tích chất lượng công trình, vai trò tác giả và ảnh hưởng trích dẫn theo từng lĩnh vực. Không nên đồng nhất chất lượng của nhà khoa học với số lượng bài báo, chỉ số h-index hoặc hệ số ảnh hưởng của tạp chí. Đặc biệt, tôi đề nghị mỗi ứng viên lựa chọn một số công trình khoa học tiêu biểu để được thẩm định sâu, làm rõ ba nội dung: công trình có đóng góp mới gì cho tri thức; vai trò thực chất của ứng viên trong công trình; và kết quả nghiên cứu đã được cộng đồng khoa học hoặc thực tiễn sử dụng như thế nào.

Thứ hai, Hội đồng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư phải có năng lực chuyên môn phù hợp, bảo đảm tính độc lập và kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích. Cần tăng cường sự tham gia của các chuyên gia ngoài cơ sở và phản biện quốc tế, đặc biệt đối với ứng viên giáo sư trong những lĩnh vực có hệ thống đánh giá quốc tế phát triển. Phản biện độc lập không nên chỉ dừng ở việc xác nhận ứng viên đủ hay không đủ điều kiện, mà phải đưa ra nhận xét có căn cứ về tính mới, chất lượng, đóng góp cá nhân và ảnh hưởng của các công trình tiêu biểu.

Thứ ba, quy trình tuyển chọn và bổ nhiệm chức danh phải công khai, minh bạch và có khả năng kiểm chứng, hậu kiểm. Các cơ sở có thẩm quyền bổ nhiệm cần công bố vị trí tuyển chọn, tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá, kết quả và căn cứ lựa chọn, đồng thời có cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị và bảo vệ quyền lợi chính đáng của ứng viên.

Tôi đặc biệt lưu ý việc kiểm soát liêm chính khoa học, bao gồm tính trung thực của dữ liệu, quyền tác giả, đạo đức nghiên cứu, xung đột lợi ích và trách nhiệm đối với các công trình đã công bố. Những vấn đề này phải được xác minh khách quan, dựa trên chứng cứ và quy trình phù hợp, tránh cả việc bỏ qua vi phạm lẫn suy đoán thiếu căn cứ.

Thứ tư, hồ sơ học thuật điện tử, số hóa các minh chứng và công khai.

Cuối cùng, cần có cơ chế đánh giá sau bổ nhiệm. Giáo sư, phó giáo sư phải được giao nhiệm vụ phù hợp với chức danh và được đánh giá định kỳ về kết quả thực hiện. Tuy nhiên, việc đánh giá phải tôn trọng đặc thù nghiên cứu dài hạn, không tạo áp lực chạy theo số lượng bài báo hằng năm hoặc những chỉ tiêu hình thức.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Bộ GDĐT nghiên cứu thử nghiệm bộ tiêu chuẩn mới trên hồ sơ thực tế của nhiều nhóm ngành, đánh giá độ tin cậy, tính phân biệt và mức độ phù hợp trước khi triển khai rộng rãi sau khi được góp ý, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh và lấy ý kiến đồng thuận từ Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.

Đặc biệt cần quán triệt quan điểm là một hệ thống đánh giá khoa học tiên tiến không phải là hệ thống có thật nhiều chỉ tiêu, mà là hệ thống có khả năng nhận diện đúng những đóng góp khoa học thực chất, bảo đảm công bằng giữa các lĩnh vực và tạo động lực cho sự sáng tạo. Tự chủ không có nghĩa là hạ thấp chuẩn mực chất lượng; cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao không đồng nghĩa với chạy theo số lượng; bổ nhiệm chức danh học thuật không phải là đích đến của sự nghiệp khoa học, mà là sự khởi đầu của những trách nhiệm cao hơn đối với giáo dục, khoa học và xã hội.

GS.TSKH.BS.Dương Quý Sỹ