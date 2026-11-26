Việc trao quyền cho địa phương cấp C/O không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, chính sách này còn mở ra kỳ vọng về một phương thức quản trị linh hoạt hơn - lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi và trách nhiệm quản lý.

BƯỚC ĐI PHÙ HỢP

Trong thương mại quốc tế, C/O không đơn thuần là một loại chứng từ hành chính. Đây là căn cứ quan trọng để xác định nguồn gốc hàng hóa, giúp doanh nghiệp chứng minh sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ theo các hiệp định thương mại và được hưởng ưu đãi thuế quan tại thị trường nhập khẩu.

Đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, nông sản, thủy sản, điện tử và đồ gỗ, C/O có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cạnh tranh, giá bán và hiệu quả khai thác thị trường.

Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia và thực thi nhiều FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), nhu cầu chứng nhận xuất xứ hàng hóa ngày càng gia tăng.

Các cam kết thương mại mở ra cơ hội tiếp cận thị trường với mức thuế ưu đãi, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về quy tắc xuất xứ, hồ sơ chứng minh và khả năng truy xuất nguồn gốc. Vì thế, doanh nghiệp muốn tận dụng được ưu đãi thuế quan không chỉ cần có đơn hàng mà còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xuất xứ, hoàn thiện chứng từ và thực hiện thủ tục đúng thời hạn.

Trong khi đó, thực tế tổ chức cấp C/O trước đây chủ yếu tập trung tại các cơ quan thuộc Bộ Công Thương và hệ thống Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực. Mô hình này từng phát huy vai trò trong việc tập trung chuyên môn, thống nhất nghiệp vụ và kiểm soát hoạt động cấp chứng nhận xuất xứ. Tuy nhiên, khi quy mô xuất khẩu tăng lên, mạng lưới sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng và doanh nghiệp phân bố trên nhiều địa bàn, mô hình tập trung cũng bộc lộ những hạn chế nhất định.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi được giao thẩm quyền từ ngày 1/10/2025, Sở Công Thương đã chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thẩm định và cấp trên 13.000 bộ C/O các loại cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Đối với doanh nghiệp ở các tỉnh xa trung tâm, việc tiếp cận cơ quan cấp C/O có thể phát sinh thêm chi phí đi lại, thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ. Những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thường xuyên, đặc biệt là các ngành hàng có tính mùa vụ như nông sản, thủy sản, trái cây tươi, thường chịu áp lực lớn về tiến độ giao hàng. Chỉ một sự chậm trễ trong khâu hoàn thiện chứng từ cũng có thể ảnh hưởng đến lịch trình vận chuyển, thời hạn giao hàng và kế hoạch kinh doanh.

Ở góc độ quản lý, việc tập trung thẩm quyền cũng khiến cơ quan Trung ương phải xử lý khối lượng công việc lớn, trong khi nhiều thông tin liên quan đến doanh nghiệp, nhà máy, hoạt động sản xuất và nguồn nguyên liệu lại nằm tại địa phương. Khoảng cách giữa cơ quan giải quyết thủ tục với nơi diễn ra hoạt động sản xuất thực tế có thể làm tăng thời gian phối hợp, xác minh và bổ sung hồ sơ.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là đơn giản hóa một vài khâu thủ tục, mà cần thay đổi cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Thay vì để doanh nghiệp phải tìm đến cơ quan quản lý ở cấp Trung ương, việc phân cấp cấp C/O hướng tới đưa thẩm quyền giải quyết về gần hơn với nơi doanh nghiệp hoạt động, đồng thời phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương.

Đây cũng là bước đi phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Khi địa phương được trao quyền, cơ quan quản lý có điều kiện tiếp cận sát hơn thực tiễn sản xuất, kinh doanh, hiểu rõ đặc thù ngành hàng và nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn.

SỰ THAY ĐỔI MANG Ý NGHĨA QUAN TRỌNG

Điểm đáng chú ý của chính sách phân cấp cấp C/O là sự thay đổi không chỉ nằm ở địa điểm giải quyết thủ tục, mà còn ở cách thức phân bổ thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung ương với địa phương.

Cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình này là Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, cùng Thông tư 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương. Các quy định này tạo hành lang để triển khai việc chuyển giao nhiệm vụ cấp C/O cho chính quyền địa phương, với thời điểm bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2025.

Theo cơ chế mới, UBND cấp tỉnh được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm quyền cấp C/O và văn bản chấp thuận theo phạm vi được phân cấp. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, địa phương có thể giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý khu kinh tế và các đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Sự thay đổi này mang ý nghĩa quan trọng. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận một hệ thống cơ quan cấp C/O được tổ chức theo mô hình tập trung, thì nay mạng lưới thực hiện được mở rộng, tạo điều kiện để địa phương chủ động bố trí đầu mối, nhân lực và phương thức tiếp nhận hồ sơ phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của mình.

Đáng chú ý, việc phân cấp không có nghĩa là Trung ương rút khỏi hoạt động quản lý xuất xứ hàng hóa. Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng quy định, kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm việc trao quyền cho địa phương không dẫn đến phân tán quản lý hoặc thiếu thống nhất trong áp dụng quy tắc xuất xứ.

Một bước chuyển tiếp quan trọng tiếp tục được thực hiện thông qua Thông tư 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026. Theo cơ chế điều chỉnh, Bộ Công Thương tiếp tục trực tiếp cấp 12 mẫu C/O, trong khi các mẫu thuộc phạm vi phân cấp được tổ chức thực hiện tại địa phương.

Sự điều chỉnh này cho thấy quá trình phân cấp không dừng ở việc chuyển giao một phần công việc hành chính, mà tiếp tục được hoàn thiện theo hướng xác định rõ hơn phạm vi thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hình thành mạng lưới cấp C/O rộng hơn, phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở việc địa phương có thêm thẩm quyền. Điều quan trọng hơn là địa phương có thể chủ động tổ chức giải quyết thủ tục, bố trí nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về chất lượng thực thi. Nói cách khác, phân cấp phải đi liền với phân định trách nhiệm, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu điều kiện thực hiện hoặc đùn đẩy trách nhiệm khi phát sinh vướng mắc.

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Một trong những mục tiêu lớn nhất của phân cấp cấp C/O là giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi thực chất cho hoạt động xuất khẩu. Khi cơ quan cấp chứng nhận được tổ chức ngay tại địa phương, doanh nghiệp có thêm đầu mối tiếp cận, giảm khoảng cách địa lý và có điều kiện trao đổi trực tiếp với cơ quan giải quyết thủ tục.

Đặc biệt, đối với những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu nông sản, thủy sản, việc chủ động tổ chức cấp C/O có thể tạo ra lợi thế đáng kể. Cơ quan quản lý địa phương có điều kiện nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, hiểu rõ đặc điểm sản xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xác minh thông tin.

Một lợi ích khác là tăng tính linh hoạt trong giải quyết hồ sơ. Với những ngành hàng có tính mùa vụ, thời gian giao hàng gấp, khả năng tiếp cận cơ quan cấp C/O thuận tiện hơn có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch xuất khẩu. Thay vì phải phụ thuộc vào một số đầu mối tập trung, doanh nghiệp có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện hoạt động của mình.

Thực tế triển khai bước đầu cho thấy chính sách đang tạo ra những chuyển biến đáng chú ý. Theo thông tin được Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Nguyễn Anh Sơn công bố ngày 20/11/2026, việc phân cấp cấp C/O đã được triển khai tại 33/34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của Sở Công Thương và Ban Quản lý khu kinh tế. Đây là tín hiệu cho thấy mạng lưới thực hiện nhiệm vụ cấp C/O đã được mở rộng đáng kể sau hơn một năm triển khai chính sách.

Tuy nhiên, kỳ vọng lớn hơn không chỉ nằm ở việc có thêm cơ quan tiếp nhận hồ sơ, mà là chất lượng phục vụ doanh nghiệp phải được cải thiện. Thời gian giải quyết cần được rút ngắn, quy trình phải minh bạch, hạn chế yêu cầu bổ sung giấy tờ không cần thiết và bảo đảm tính thống nhất giữa các địa phương.

Muốn vậy, việc phân cấp cần được hỗ trợ bằng hệ thống dữ liệu và hạ tầng công nghệ đồng bộ. Hiện nay, quy trình cấp C/O được thực hiện thông qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys. Việc duy trì kết nối, vận hành thông suốt hệ thống này có ý nghĩa quan trọng trong tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu chứng nhận xuất xứ.

Nếu dữ liệu doanh nghiệp, hồ sơ thương nhân, nhà máy, nguồn nguyên liệu và lịch sử cấp C/O được số hóa, kết nối và kế thừa hiệu quả, cơ quan quản lý có thể giảm thời gian xác minh, hạn chế tình trạng doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã có. Đồng thời, hệ thống dữ liệu tập trung cũng giúp cơ quan Trung ương theo dõi hoạt động cấp C/O tại địa phương, phát hiện những bất thường và kịp thời hỗ trợ xử lý vướng mắc.

Đây cũng là cơ hội để chuyển từ phương thức quản lý nặng về hồ sơ giấy sang quản trị dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch và giảm sự phụ thuộc vào xử lý thủ công.

Nhìn rộng hơn, phân cấp cấp C/O không chỉ là một bước cải cách trong lĩnh vực quản lý xuất xứ hàng hóa, mà còn là phép thử đối với hiệu quả phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Một chính sách phân cấp thành công không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng địa phương đã tiếp nhận thẩm quyền, số cơ quan được giao nhiệm vụ hay số lượng hồ sơ được giải quyết. Thước đo quan trọng hơn phải là mức độ thuận lợi mà doanh nghiệp thực sự nhận được.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình: "Công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ là nhiệm vụ không thể tách rời hoạt động cấp C/O. Điều này vừa góp phần bảo vệ uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, vừa phòng ngừa gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ nước nhập khẩu".