Trao quà và học bổng cho trẻ em khó khăn ở Bắc Ninh

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho các học sinh tại chương trình. (Ảnh NGÂN ANH)

Chiều 14/10, tại Bắc Ninh, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế thành phố Bắc Ninh tổ chức tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đa Mai và xã Tân Yên.

Ban tổ chức đã trao tặng quà, học bổng cho 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại 2 địa phương trên. Cụ thể, có 40 chiếc xe đạp đã dành tặng cho 40 học sinh trung học cơ sở và 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) dành cho 40 học sinh tiểu học.

Đây là những phần quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước phối hợp kêu gọi tài trợ của các nhà hảo tâm. Qua đó, Quỹ mong muốn góp phần động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt tại thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Nguyễn Thị Hoàng Lan tin rằng, những suất học bổng và xe đạp được trao hôm nay là món quà thiết thực, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của các cơ quan, đơn vị dành cho các học sinh; đồng thời mong muốn tiếp thêm niềm vui, động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn và vững bước trên hành trình trưởng thành.

Thông qua chương trình, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước mong muốn cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Nội vụ, Sở Y tế thành phố Bắc Ninh cũng như chính quyền địa phương lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các cháu được học tập, phát triển và theo đuổi những ước mơ tốt đẹp của mình.

Các đại biểu trao tặng học bổng cho các học sinh tiểu học tại chương trình. (Ảnh NGÂN ANH)

Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh, cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng gần 806 nghìn trẻ em. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng sự chung tay của gia đình và toàn xã hội.

Với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng, công tác trẻ em của thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 90% trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển toàn diện; hơn 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc và tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được duy trì dưới 2% tổng số trẻ em. 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em gặp thiên tai, rủi ro được quan tâm phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

Hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội ngày càng được củng cố và phát triển; các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được quan tâm. Hằng năm, hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác.

Tuy nhiên, theo bà Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, toàn thành phố còn 2.854 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 7.643 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ. Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, gia đình và toàn xã hội, với quyết tâm không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị đồng hành đã dành tình cảm và nguồn lực thiết thực cho trẻ em, bà Nguyễn Thanh Bình mong muốn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái tiếp tục chung tay, huy động thêm nhiều nguồn lực, để ngày càng có nhiều trẻ em được hỗ trợ kịp thời, có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.