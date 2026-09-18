Trao quà Trung thu yêu thương tại xã Trung Hà

Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm; lãnh đạo xã Trung Hà.

Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các bạn nhỏ tham gia chơi trò chơi, trả lời các câu hỏi tại chương trình.

Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh.

Lãnh đạo xã Trung Hà và nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao quà cho các em học sinh.

Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng 100 suất quà gồm: Bánh kẹo, đồ dùng học tập, cho các em học sinh và 40 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 100 chiếc mũ bảo hiểm, cùng nhiều phần quà cho điểm Trường Hoa Trung và các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao quà cho các em học sinh.

Nhà tài trợ chương trình trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh vui phá cỗ Trung thu.

Chương trình Trung thu yêu thương được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức hằng năm, với mong muốn mang đến một Tết Trung thu ý nghĩa. Năm 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tổ chức thực hiện trao 3.000 suất quà tại 10 điểm trường khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới tại các xã trên địa bàn tỉnh. Điểm Trường Hoa Trung là điểm thứ 3, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Trung thu yêu thương cho các em học sinh.