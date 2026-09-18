Trao quà Trung thu yêu thương tại xã Trung Hà
Chiều 18-9, tại điểm Trường Hoa Trung, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Hà, xã Trung Hà, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang; Đoàn thanh niên Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số; Công ty cổ phần in và Dịch vụ Tuyên Quang; Công ty cổ phần truyền thông KB; nhóm Thiện nguyện xanh; Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tùng; Công ty TNHH Sông Gâm; kênh Youtube Đông Bắc quê tôi tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2026.
Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm; lãnh đạo xã Trung Hà.
Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng 100 suất quà gồm: Bánh kẹo, đồ dùng học tập, cho các em học sinh và 40 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 100 chiếc mũ bảo hiểm, cùng nhiều phần quà cho điểm Trường Hoa Trung và các em học sinh.
Chương trình Trung thu yêu thương được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức hằng năm, với mong muốn mang đến một Tết Trung thu ý nghĩa. Năm 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tổ chức thực hiện trao 3.000 suất quà tại 10 điểm trường khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới tại các xã trên địa bàn tỉnh. Điểm Trường Hoa Trung là điểm thứ 3, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Trung thu yêu thương cho các em học sinh.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/trao-qua-trung-thu-yeu-thuong-tai-xa-trung-ha-7c25813/